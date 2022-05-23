Кейс: счета типа "нет"

О споре латвийского банка с владельцем московского бизнес-центра Post Plaza

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Один из российских судов пошел дальше исполнительной власти по пути ограждения отечественных заемщиков от требований иностранных кредиторов. Если президентские указы предполагают расчет в валюте через счета типа "С", то Арбитражный суд Москвы в споре латвийского PNB banka с владельцем московского бизнес-центра Post Plaza решил, что платить не надо, и, следовательно, о процедуре банкротства речь не может идти.

Договор о предоставлении $17 млн этой российской компании - АО "Почтовое" - латвийским Norvik banka (ныне - PNB banka), находящийся в фокусе разбирательства, был подписан 13 ноября 2014 года, когда кредитную организацию контролировал российский банкир, выходец из Бинбанка Григорий Гусельников. Срок действия соглашения, согласно отчетности российской компании, истекал 28 апреля 2022 года, но в начале 2021-го, судя по материалам суда, она обратилась в банк с просьбой о рассрочке, обосновав ее "затяжным финансовым кризисом" и действующими на территории Москвы ограничениями из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

PNB banka, в сентябре 2019 года признанный банкротом, не согласился, а затем расторг кредитный договор и потребовал возврата средств. После того как этого не произошло, 24 июня 2021 года банк подал в суд заявление о признании "Почтового" банкротом и введении процедуры наблюдения.

Суд, однако, вводить ее отказался. Формальным основанием для такого решения стала ссылка на пункт "а" части 3 указа президента Российской Федерации №79 "О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Соединенных Штатов Америки и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций", несмотря на то, что эта норма с 1 марта 2022 года запрещает предоставление резидентами РФ в пользу нерезидентов иностранной валюты по договорам займа, а не наоборот.

Указ №79 касается всех операций, не распространяется исключительно на так называемые "недружественные" государства (США, страны Евросоюза и др.), которые после начала военной операции на Украине ввели санкции в отношении России. Тем не менее, суд решил отметить, что место регистрации PNB banka - Латвия. "(Это государство) является страной, входящей в состав ЕС, соответственно, в отношении всех хозяйствующих субъектов Латвии введены перечисленные выше ограничения", - говорится в определении суда (резолютивная часть оглашена 5 мая, в полном объеме текст изготовлен 11 мая).

Опрошенные "Интерфаксом" эксперты недоумевают. "Допустив в судебном акте подобное толкование валютных ограничений, суд фактически констатировал, что исполнение обязательства АО "Почтовое" перед иностранным контрагентом невозможно", - сказала ведущий юрист юркомпании "Межрегиональный правовой центр" (МПЦ) Елена Боярская.

Упомянутые нормы "с трудом можно истолковать как освобождающие должника от исполнения своего обязательства", отмечает советник юридической компании Orchards Азат Ахметов. И он, и Боярская напоминают, что российское законодательство, напротив, предусматривает расчет с кредиторами из "недружественных" государств, но в особом порядке - на счета типа "С" (пункт 3 президентского указа № 95).

Кроме того, в рамках процедуры банкротства по закону вообще не проводятся валютные расчеты. "Определение тем более представляется странным с учетом того, что в банкротстве все валютные требования преобразуются в рублевые. Следовательно, введение процедуры в отношении должника не повлекло бы незамедлительный вывод валюты из финансовой системы Российской Федерации", - отмечает Ахметов.

PNB banka будет подавать апелляционную жалобу. "Учитывая существенные нарушения норм материального и процессуального права, полагаем, что существуют все шансы для отмены определения в суде апелляционной инстанции, поскольку оно создает опасный прецедент по безосновательному игнорированию основ действующего законодательства, ключевого валютного регулирования, и приводит к абсолютно незаконному и недопустимому освобождению должника от своих обязательств, а для всех кредиторов, в том числе потенциальных, несет риск остаться без права на судебную защиту", - говорит адвокат, партнер коллегии адвокатов "Муранов, Черняков и партнеры" Максим Платонов (коллегия представляет интересы PNB banka).

Вероятность отмены высока, считает Боярская из МПЦ. А вот адвокат, руководитель практики "Банкротство" адвокатского бюро КИАП Илья Дедковский скептичен: "Использование антисанкционного (и не только) законодательства в обоснование отказа в удовлетворении требований иностранных компаний к российским используется судами не впервые. Такие решения регулярно встречаются в судебной практике. К сожалению, общий тренд не позволяет говорить о высоких шансах на успех при обжаловании".

"Почтовое", по данным отчетности на 1 января 2021 года и информации аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", арендует два участка земли общей площадью 3656 кв. м, на которых расположен бизнес-центр класса B+ Post Plaza (13119 кв. м). Это эффективно работающая компания, ее нераспределенная прибыль на 1 января 2022 года составила 456,1 млн руб.

Конечным бенефициаром "Почтового" через офшоры Роwеrfоrd Ltd. (Кипр) и "Вудвейл Энтерпрайзес Лимитед" (латинской транскрипции в документах нет) является Баскова Екатерина Анатольевна. Наличия других бизнесов в России у человека с такими фамилией, именем и отчеством не прослеживается.

Здание бизнес центра на 1 января 2021 года, как и 100% акций самого "Почтового" находились в залоге у банка. Более поздней информации нет.

Кроме PNB Banka "Почтовое" кредитовала "Русснефть". Договор займа на сумму 623,3 млн руб., согласно отчетности "Почтового" был подписан 21 января 2019 года на пятилетний срок. Совокупно на 1 января 2022 года обязательства "Почтового" составляли 1,76 млрд руб.