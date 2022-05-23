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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:52

Правительство Грузии оценило в $100 млн передаваемую ему долю в IDS Borjomi

Правительство Грузии оценило в $100 млн передаваемую ему долю в IDS Borjomi
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Стоимость доли производителя минеральной воды IDS Borjomi Georgia, которую его материнская компания IDS Borjomi International планирует безвозмездно передать правительству Грузии, оценивается в $100 млн, сообщил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.

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"У нас была прямая коммуникация с управляющей компанией, владельцами "Боржоми". Есть предложение, что они передают государству долю, стоимость которой, грубо говоря, составляет $100 млн. Заключение будет через несколько дней, это все мы утвердим на следующем заседании правительства. Так что, в оперировании "Боржоми" проблем не будет. Бренд, являющийся нашей гордостью, продолжит работу", - заявил премьер журналистам.

Консорциум "Альфа-групп", чьи бенефициары недавно подпали под западные санкции, владеет 60% IDS Borjomi International. "Альфа-групп" приобрел IDS Borjomi в 2013 году у семьи покойного бизнесмена Бадри Патаркацишвили.

IDS Borjomi Georgia 29 апреля объявила о временной приостановке производства на двух заводах в Грузии из-за финансовых проблем. Некоторые страны отказались закупать у компании минводу по политическим причинам, возникли проблемы с доступом к банковским счетам.

Российский рынок составляет около 50% общего экспорта грузинской минеральной воды.

Грузия Боржоми Borjomi
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