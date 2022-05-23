Мосбиржа продлила период контроля агрессивности рыночных заявок на валютном рынке

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - "Московская биржа" расширяет период контроля агрессивности рыночных заявок на валютном рынке, теперь он будет действовать в течение всего торгового дня – до 23:50, говорится в сообщении биржи.

Раньше этот период действовал только во время проведения ранних торгов - с 7:00 до 10:00.

Биржей устанавливается максимальное отклонение цены от величины лучшей встречной заявки в размере 1%.

Также биржей устанавливается максимально допустимый спред относительно лучшей заявки на покупку в размере 0,50%.

С 07:00 до 23:50 рыночные заявки принимаются торговой системой только если текущий спред не превышает этот допустимый уровень.