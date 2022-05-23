ЦБ отозвал лицензию на перестрахование у компании "Паритет-СК"

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Банк России отозвал лицензию на перестраховочную деятельность у страховой компании ООО "Паритет-СК" в связи с отказом компании от осуществления этого рода деятельности, говорится в сообщении ЦБ РФ.

Ранее сообщалось, что в конце апреля "Паритет-СК" передала страховой портфель по ОСАГО, каско, добровольному медицинскому страхованию, по страхованию от несчастных случаев и болезней, по страхованию имущества юридических лиц в АО "ГСК "Югория".

Кроме того, в "Югорию" были переданы портфели по страхованию средств наземного транспорта (за исключением железнодорожного транспорта), а также воздушного и водного; по страхованию грузов; страхованию имущества граждан, за исключением транспортных средств; страхованию предпринимательских и финансовых рисков и по страхованию ответственности туроператора за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору о реализации туристического продукта.