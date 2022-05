Фондовый рынок США завершил торги уверенным ростом

Фото: Spencer Platt/Getty Images

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы уверенно выросли в понедельник на фоне общего увеличения аппетита к риску на финансовых рынках благодаря сигналам, что Штаты могут отменить часть торговых ограничений для Китая, введенных администрацией предыдущего президента США Дональда Трампа.

Нынешний американский президент Джо Байден заявил, что вопрос пошлин на импорт китайских товаров в США находится на рассмотрении, и он намерен обсудить его с министром финансов страны Джанет Йеллен после своего возвращения из азиатского турне, сообщило агентство Bloomberg. Эти слова Байдена были интерпретированы инвесторами как сигнал возможной отмены некоторых пошлин.

Поддержку рынку в понедельник также оказали заявления представителей банка JPMorgan Chase & Co., повысившие оптимизм трейдеров в отношении перспектив экономики США.

За последние недели американские фондовые индексы существенно снизились на ожиданиях быстрого ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой (ФРС), а также опасений, что высокая инфляция будет сказываться на корпоративных прибылях. В минувшую пятницу S&P 500 был близок к тому, чтобы завершить сессию в зоне "медвежьего" тренда, то есть на уровне, ниже январского пика на 20%, но смог отскочить вверх к концу сессии.

"Рынок был готов к подъему уже некоторое время, - сказал портфельный управляющий Kingsview Investment Management Пол Нолте, слова которого приводит Dow Jones. - Это не означает, что тенденция к его снижению, отмечающаяся с начала текущего года, закончилась. Это передышка после активной распродажи акций в последние два месяца".

Акции JPMorgan подорожали на 6,2% по итогам торгов в понедельник. Крупнейший банк США по объему активов повысил прогноз для показателя чистого процентного дохода (NII) на 2022 год до $56 млрд с ранее ожидавшихся $53 млрд. В презентации, опубликованной банком в понедельник, говорится, что JPMorgan надеется достичь целевого показателя рентабельности материального капитала в 17% уже в текущем году.

Главный финансовый директор JPMorgan Джереми Барнум заявил в ходе мероприятия для инвесторов, что потери по кредитам банка в текущем году, вероятно, останутся крайне низкими, поскольку американцы еще не исчерпали запасы денежных средств, накопленные в период пандемии.

Тем временем, главный исполнительный директор банка Джеймс Даймон, также выступивший на мероприятии, отметил, что американская экономика остается сильной, и потенциальные препятствия для роста не являются непреодолимыми.

Подындекс финансовых компаний в S&P 500 вырос по итогам торгов на 3,2%, показав наилучшую динамику среди 11 отраслевых индикаторов индекса.

Стоимость акций Citigroup Inc. увеличилась на 6,1%, Goldman Sachs Group Inc. - на 3,2%, Bank of America Corp. - на 5,9%.

Бумаги VMWare Inc., разработчика технологий в сфере облачной инфраструктуры, завершили торги ростом на 25%. По данным The Wall Street Journal, ссылающейся на информированные источники, Broadcom Inc. готова купить компанию за $60 млрд. Стороны ведут переговоры и могут объявить о сделке в четверг, сообщили источники.

Стоимость акций Broadcom опустилась на 3,1%.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка в понедельник поднялся на 618,34 пункта (1,98%) и составил 31880,24 пункта.

Standard & Poor's 500 увеличился на 72,39 пункта (1,86%) - до 3973,75 пункта.

Nasdaq Composite вырос на 180,66 пункта (1,59%) и составил 11535,27 пункта.