Гендиректором "Башнефти" стал Андрей Лазеев

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Гендиректором АНК "Башнефть" вместо Хасана Татриева назначен Андрей Лазеев, сообщили "Интерфаксу" в "Башнефти".

У Лазеева 28-летний стаж работы в отрасли, из этого срока последние девять он работал в "Роснефти": с 2013 по 2019 год в должности вице-президента и главного геолога компании, с 2016 по 2019 год - на позиции вице-президента по геологии и разработке ПАО АНК "Башнефть" (по совместительству). В 2020 году Лазеев был назначен на должность генерального директора "Таас-Юрях Нефтегазодобыча", а с февраля 2022 года является членом правления "НК "Роснефть".

Татриев также входит в правление "Роснефти".

Добыча "Башнефти в 2021 году составила 13,8 млн тонн нефти (в 2020 году - 12,93 млн тонн, в 2019 году - 18,67 млн тонн). По итогам минувшего года компания прирастила запасы нефти в объеме 43,5 млн тонн (в 3 раза выше добычи).

"Башнефть" ведет разведку и добычу нефти на территории республики Башкортостан, Ханты-Мансийского автономного округа, Ненецкого автономного округа, Оренбургской области и Республики Татарстан, также ведет геологоразведку в Ираке и Мьянме.

Нефтеперерабатывающий комплекс "Башнефти" включает три производственные площадки в Башкирии - "Башнефть-УНПЗ", "Башнефть-Новойл" и "Башнефть-Уфанефтехим" - совокупной мощностью 23,5 млн тонн в год. В состав нефтехимического комплекса входят ПАО "Уфаоргсинтез" и газоперерабатывающие предприятия - ООО "Туймазинское ГПП" и ООО "Шкаповское ГПП".

Розничная сеть "Башнефть" включает более 540 АЗС в 15 регионах страны.