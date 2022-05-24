Мировой выпуск стали в апреле упал на 5% до 162,7 млн т
Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Производство стали в 64 странах мира, предоставляющих данные во Всемирную ассоциацию стали (World Steel Association), в апреле 2022 года сократилось на 5,1% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, до 162,7 млн тонн, сообщила организация.
Россия в прошлом месяце, согласно предварительным данным ассоциации, нарастила производство стали на 0,6% в годовом выражении, до 6,4 млн тонн.
Производство стали (млн тонн):
|апрель 2022
|Динамика к апрелю 2021
|март 2022
|Динамика к марту 2022
|Январь-апрель 2022
|Динамика к январю-марту 2021
|Всего (64 страны)
|162,7
|-5,1 %
|161,0
|1 %
|619,1
|-7,1 %
|Китай
|92,8
|-5,2 %
|88,3
|5 %
|336,2
|-10,3 %
|Страны ЕС (27)
|12,3
|-5,4 %
|12,8
|-3,9 %
|48,9
|-4,7 %
|Россия
|6,4*
|0,6 %
|6,6
|-3 %
|25,1
|-0,7 %
|Россия, страны СНГ, Украина
|7,3
|-18,4 %
|7,4
|-1,4 %
|31,3
|-11 %
|Турция
|3,4
|1,6 %
|3,3
|3 %
|12,8
|-3,2 %
|Япония
|7,5
|-4,4 %
|8,0
|-6,3 %
|30,5
|-3,3 %
|Индия
|10,1
|6,2 %
|10,9
|-7,3 %
|42,3
|6,5 %
|Иран
|2,2*
|-20,7 %
|2,3
|-4,3 %
|9,1
|-8,9 %
|Северная Америка
|9,4
|-5,1 %
|9,7
|-3,1 %
|37,4
|-2,3 %
|США
|6,9
|-3,9 %
|7,0
|-1,4 %
|27,1
|-1,7 %
|Южная Америка
|3,6
|-4,8 %
|3,7
|-2,7 %
|14,3
|-3,2 %