Мировой выпуск стали в апреле упал на 5% до 162,7 млн т

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Производство стали в 64 странах мира, предоставляющих данные во Всемирную ассоциацию стали (World Steel Association), в апреле 2022 года сократилось на 5,1% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, до 162,7 млн тонн, сообщила организация.

Россия в прошлом месяце, согласно предварительным данным ассоциации, нарастила производство стали на 0,6% в годовом выражении, до 6,4 млн тонн.

Производство стали (млн тонн):