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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:17

Мировой выпуск стали в апреле упал на 5% до 162,7 млн т

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Производство стали в 64 странах мира, предоставляющих данные во Всемирную ассоциацию стали (World Steel Association), в апреле 2022 года сократилось на 5,1% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, до 162,7 млн тонн, сообщила организация.

Россия в прошлом месяце, согласно предварительным данным ассоциации, нарастила производство стали на 0,6% в годовом выражении, до 6,4 млн тонн.

Производство стали (млн тонн):

апрель 2022 Динамика к апрелю 2021 март 2022 Динамика к марту 2022 Январь-апрель 2022 Динамика к январю-марту 2021
Всего (64 страны) 162,7 -5,1 % 161,0 1 % 619,1 -7,1 %
Китай 92,8 -5,2 % 88,3 5 % 336,2 -10,3 %
Страны ЕС (27) 12,3 -5,4 % 12,8 -3,9 % 48,9 -4,7 %
Россия 6,4* 0,6 % 6,6 -3 % 25,1 -0,7 %
Россия, страны СНГ, Украина 7,3 -18,4 % 7,4 -1,4 % 31,3 -11 %
Турция 3,4 1,6 % 3,3 3 % 12,8 -3,2 %
Япония 7,5 -4,4 % 8,0 -6,3 % 30,5 -3,3 %
Индия 10,1 6,2 % 10,9 -7,3 % 42,3 6,5 %
Иран 2,2* -20,7 % 2,3 -4,3 % 9,1 -8,9 %
Северная Америка 9,4 -5,1 % 9,7 -3,1 % 37,4 -2,3 %
США 6,9 -3,9 % 7,0 -1,4 % 27,1 -1,7 %
Южная Америка 3,6 -4,8 % 3,7 -2,7 % 14,3 -3,2 %
Всемирная ассоциация стали
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