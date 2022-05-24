В апреле на "Мосбирже" доля частных инвесторов в объеме торгов акциями выросла до 73%

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Доля частных инвесторов в объеме торгов акциями на "Мосбирже" в апреле увеличилась до 73% с 61,7% в марте, их доля на срочном рынке выросла до 77,2% с мартовского уровня 68,9%, говорится в пресс-релизе "Московской биржи".

Во все предыдущие периоды доля физлиц на рынке акций не превышала 40%. В январе 2022 года, когда была зафиксирована максимальная активность физлиц, доля частных инвесторов в объеме торгов акциями составила 41,2%. Доля физлиц на срочном рынке обычно также лишь незначительно превышает 40%.

Доля частных инвесторов в объеме торгов облигациями, наоборот, снизилась и в апреле составила 24,2% против 36,1% в марте.

Доля физлиц на спот-рынке валюты приблизилась к стандартному показателю и выросла с 6,7% в марте до 10% в апреле. До 24 февраля она обычно составляла около 12%.

Количество физических лиц, имеющих брокерские счета на "Московской бирже", на конец апреля 2022 года составило 19,3 млн, из них в апреле пришли на рынок 442 тыс. человек.

В апреле 2022 года сделки на фондовом рынке совершали 2,4 млн человек. В марте, когда на рынке акций было всего 6 торговых дней, этот показатель составил 1,9 млн человек.

По итогам апреля 2022 года количество открытых индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) составило 5,5 млн. Оборот по ИИС с начала 2022 года превысил 746,5 млрд рублей, в структуре оборота 88,6% составили сделки с акциями, как и в марте, около 3% - с облигациями, 8,3% - с биржевыми фондами.

Регионы - лидеры по количеству открытых ИИС: Москва (порядка 604,3 тыс.), Московская область (337,4 тыс.) и Санкт-Петербург (262,4 тыс.).

В апреле 2022 года самыми популярными ценными бумагами в портфелях частных инвесторов были акции "Газпрома" (25,7%), обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка (21,1% и 4,4% соответственно), акции "Норникеля" (14,6%) и "ЛУКОЙЛа" (8,6%).

Объем торгов на фондовом рынке в апреле без учета однодневных облигаций снизился примерно в 3 раза - до 1,446 трлн рублей с 4,417 трлн рублей годом ранее.

Объем торгов акциями, депозитарными расписками и паями составил в апреле 1,16 трлн рублей, что в два раза меньше, чем в апреле прошлого года (2,385 трлн рублей в апреле 2021 года). Среднедневной объем торгов - 48,4 млрд рублей, что более чем в два раза ниже прошлогоднего показателя (в апреле 2021 года он составил 108,4 млрд рублей).

Объем торгов корпоративными, региональными и гособлигациями в апреле снизился до 430 млрд рублей с 2,031 трлн рублей.

Объем сделок на срочном рынке стал меньше в 3,3 раза - 4,2 трлн рублей по сравнению с 13,8 трлн рублей в апреле 2021 года.