Минфин выступил против изменения формулы НДПИ из-за изменения курса рубля

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Минфин считает важным не менять формулу расчета налога на добычу полезных ископаемых по нефти из-за изменения курса рубля, заявил "Интерфаксу" замминистра финансов Алексей Сазанов.

"Никакие изменения в формулу расчета НДПИ не рассматриваем. Считаем, что сейчас не нужно совершать никакие резкие движения, лучше сохранять определенную стабильность, чтобы сохранять правила игры", - сказал он, комментируя предложения нефтегазовых компаний установить в методике расчета НДПИ курс рубля не более 75 рублей за доллар.

Предложения нефтегазовых компаний и ведомств правительтво рассматривало на фоне изменений на нефтяном рынке в марте.

Так, совладелец "СИБУРа" и "НОВАТЭКа" Леонид Михельсон предлагал "в ускоренном порядке" с 1 марта и до конца года изменить методику расчета НДПИ на нефть и конденсат, использовав при расчете ставки налога курс не более 75 рублей за доллар.

Бизнесмен считает, что уменьшение НДПИ для нефтегазовой отрасли позволит избежать повышения цены на нефтехимическую продукцию и, "как следствие, риска разгрузки отечественных системообразующих предприятий и потери высокопроизводительных рабочих мест". Так, значительная девальвация рубля, которая произошла после начала спецоперации на Украине, "приводит к существенному росту выплат по НДПИ", ввиду этого ожидаемый рост выплат по НДПИ не позволяет нефтегазовым компаниям фиксировать цены с внутренними потребителями углеводородного сырья на докризисном уровне.

По мнению Михельсона, предлагаемая "временная антикризисная мера" позволит нефтегазовым компаниям снизить затраты на выплаты НДПИ и сохранить цены на сырье.

После начала военной операции на Украине курс рубля резко упал, однако сейчас вырос до уровня ниже 60 рублей за доллар.

В правительстве также рассматривали вопрос расчета НДПИ с учетом фактической цены реализации нефти. Минфин также отверг это предложение в связи с большими выпадающими доходами - порядка 1 трлн рублей за год.