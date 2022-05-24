Рынок акций РФ во вторник консолидировался под уровнем 2300п по индексу МосБиржи

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ во вторник консолидировался при смешанной динамике blue chips на фоне разнополярных внешних сигналов, индекс МосБиржи после утреннего провала на фоне укрепления рубля смог отыграть часть потерь, но не удержал рубеж 2300 пунктов. Выросли бумаги финансовых компаний, а аутсайдерами выступили акции "Магнитогорского металлургического комбината" (-6,1%) из-за решения совета директоров отказаться от дивидендов.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2293,62 пункта (-0,4%, днем индекс падал ниже 2230 пунктов), индекс РТС - 1273,73 пункта (+1,6%); цены blue chips на "Московской бирже" изменились в пределах 5,4%.

Доллар просел до 56,79 рубля (-1,08 рубля), минимум дня - 56,18 руб./$1.

Совет директоров ММК на заседании 20 мая пересмотрел февральское решение о выплате финальных дивидендов за 2021 год и рекомендовал годовому собранию акционеров не выплачивать дивиденды за IV квартал, отменив прежнее решение от 25 февраля. Ранее совет директоров ММК рекомендовал выплатить 3,55 руб. на акцию по итогам 2021 года. На выплаты планировалось направить 100% свободного денежного потока за IV квартал (составил $534 млн).

Кроме "ММК" подешевели акции "Северстали" (-4,5%), Polymetal (-3,9%), "Татнефти" (-3,7%), "НЛМК" (-2,9%), "Магнита" (-2,8%), "ЛУКОЙЛа" (-2,7%), "Роснефти" (-2,1%), "НОВАТЭКа" (-2,1%), "АЛРОСА" (-2%), ПАО "Полюс" (-1,4%), "Газпром нефти" (-1%), расписки OZON (-0,8%), бумаги "Яндекса" (-0,2%).

Подорожали акции Сбербанка (+3,5% и +1,4% "префы"), "МТС" (+3,1%), АФК "Система" (+1,5%), "Интер РАО" (+1,2%), "Газпрома" (+1,1%), "Норникеля" (+1,1%), UC Rusal (+1%), "Сургутнефтегаза" (+0,9% и +0,7% "префы"), расписки TCS Group (+0,8%), акции "Аэрофлота" (+0,7%), ВТБ (+0,7%), "Московской биржи" (+0,2%), "РусГидро" (+0,1%).

ПАО "Сургутнефтегаз" получило разрешение на продолжение обращения своих акций за пределами РФ, говорится в сообщении компании. Доля обыкновенных ADR в уставном капитале "Сургутнефтегаза" на конец 30 июня 2021 года составила 3,36%, "префов" - 5,55%. Количество бумаг, представленных одной американской депозитной акцией - 10 штук.

Россия была вынуждена начать военную операцию на Украине, чтобы обеспечить безъядерный и нейтральный статус Украины, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. По его словам, санкции против РФ и военно-техническая помощь Киеву от стран Запада не помешают Москве выполнить все задачи на Украине.

Подход по выплате госкомпаниями дивидендов в размере 50% от прибыли сохраняется, по ряду организаций готовы соответствующие директивы, сообщил журналистам замминистра финансов РФ Алексей Моисеев.

Комментарии экспертов

По словам инвестиционного стратега компании "БКС Мир инвестиций" Александра Бахтина, рынок акций РФ во вторник показал смешанную динамику "фишек" на фоне укрепляющегося рубля, в то время как геополитический фон остается стабильно напряженным. Цены на нефть Brent курсируют вблизи $114 за баррель, в числе факторов поддержки нефтяных котировок - ожидания снятия жестких карантинных ограничений в КНР, начало автомобильного сезона в США, риски перебоев поставки российской нефти из-за геополитики, а также снижение от локальных вершин индекса доллара DXY.

Настроения на мировых биржах были умеренно негативными. Первые оценки майских индексов экономической активности PMI в производстве и секторе услуг еврозоны и США вышли немного хуже ожиданий. Позднее во вторник инвесторы обратят внимание на выступление главы ФРС Джерома Пауэлла.

В среду, 25 мая, индекс МосБиржи будет формироваться в пределах 2250-2380 пунктов, считает Бахтин.

Как отмечает главный аналитик финансовой платформы "Банки.ру" Богдан Зварич, рынок акций РФ во вторник уходил под минимумы первой половины мая по индексу МосБиржи, однако к концу торгов смог отыграть большую часть потерь. В результате пока не подтвержден сценарий снижения индекса МосБиржи в диапазон 2150-2200 пунктов. Однако в случае закрепления рынка ниже 2280 пунктов данный сценарий станет основным.

На торгах в валютной секции "Мосбиржи" рубль вновь укрепился к основным мировым валютам. Ослабление требований по продаже экспортерами валютной выручки на рынке с 80% до 50% пока не оказало существенного влияния на динамику рубля. Дело в том, что сейчас экспортеры готовятся к пику налоговых выплат, в результате чего предъявляют повышенный спрос на рублевую ликвидность. Во второй половине недели доллар попытается продемонстрировать коррекционный рост за счет снижения продаж со стороны экспортеров. В этом случае к концу недели доллар может вернуться в район 60 руб./$1, считает Зварич.

Как отмечает ведущий аналитик Промсвязьбанка Алексей Головинов, рынок акций РФ к закрытию торгов смог отскочить от внутридневных минимумов благодаря подорожавшим бумагам компаний финансового сектора. Индекс МосБиржи не смог удержаться выше важного уровня 2300 пунктов. На динамику акций продолжает оказывать негативное влияние крепнущий рубль, однако внутренние секторы (электроэнергетика, телекомы) на этом фоне чувствуют себя достаточно уверенно.

В нефтегазовом секторе спросом пользовались акции "Газпрома" и "Сургутнефтегаза", но упали "префы" "Башнефти" из-за ухудшения ожиданий по дивидендам. Спросом пользовались бумаги финансового сектора, за исключением упавших после роста ранее расписок QIWI. Выросли бумаги "ОГК-2", поскольку фундаментальный профиль компании в текущих условиях выглядит неплохим, что повышает шансы выплаты дивидендов за 2021 год. Ожидания публикации в ближайшее время рекомендаций совета директоров по дивидендам подпитывает интерес к акциям компании.

Неспособность индекса МосБиржи закрепиться выше 2300 пунктов может дать сигнал на дальнейшее снижение до отметки 2200 пунктов, полагает Головинов.

Во вторник снизилась фондовая Азия (японский Nikkei 225 просел на 0,9%, корейский KOSPI - на 1,6%, китайский Shanghai Composite - на 2,4%, гонконгский Hang Seng потерял 1,8%) на фоне опасений по поводу инфляции, затмевающих оптимизм в отношении возможной отмены Штатами части торговых ограничений для КНР. Также "минусуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 просели на 0,4-1,8%) и Штаты (индексы теряют 0,8-2,7%).

Сводный индекс менеджеров закупок (PMI) 19 стран еврозоны в мае опустился до 54,9 пункта с апрельских 55,8 пункта, согласно предварительным данным S&P Global. Индикатор оказался меньше ожиданий аналитиков на уровне 55,3 пункта.

Показатель активности в сфере услуг еврозоны в мае уменьшился до 56,3 пункта с апрельских 57,7 пункта. PMI в обрабатывающей промышленности валютного блока опустился до 54,4 с 55,5 пункта.

По данным Минторга США, продажи новостроек в апреле упали на 16,6% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 591 тыс. в пересчете на годовые темпы. Аналитики в среднем ожидали снижения продаж новостроек до 750 тыс., сообщает Trading Economics. Согласно пересмотренным данным, в марте было реализовано 709 тыс. домов, тогда как ранее был назван показатель в 763 тыс.

На нефтяном рынке к вечеру во вторник цены отыграли утренние потери. Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $113,54 за баррель (+0,1% и +0,8% в понедельник), июльская цена WTI - $109,9 за баррель (-0,4% и +0,01% накануне).

Меры поддержки экономики, в том числе налоговые льготы для компаний и снижение налога на покупку автомобилей, объявленные властями КНР накануне, не впечатлили инвесторов, отмечает агентство Bloomberg. Аналитики UBS Group AG понизили прогноз роста ВВП Китая на текущий год до 3% с 4,2%, эксперты JPMorgan - до 3,7% с 4,3%.

Администрация президента США Джо Байдена, тем временем, рассматривает возможность высвобождения дизельного топлива из стратегических запасов с целью сдерживания резкого роста цен. При необходимости Штаты могут быстро высвободить порядка 1 млн баррелей дизельного топлива, заявила пресс-секретарь Белого дома Эмили Саймонс.

"Второй эшелон" биржи

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" выросли "префы" ПАО "ТНС Энерго Воронеж" (+29,4%), акции ПАО "ТНС Энерго Ростов-на-Дону" (+12,5% и +18,5% "префы"), ПАО "Астраханьэнергосбыт" (+10,3%), "ОГК-2" (+9,3%), ПАО "Ренессанс Страхование" (+5,5%), ПАО "Диод" (+5,2%), "префы" "Россетей" (+4,7%).

Совет директоров автомобильного грузоперевозчика Globaltruck (ПАО "Глобалтрак менеджемент", ГТМ) (+1,8%) продлил программу обратного выкупа акций группы до 2024 года, расширив планируемый объем приобретения с 5% до 7%, сообщила компания.

Лидерами снижения выступили акции ПАО "ТНС Энерго Марий эл" (-11,4% и -7,4% "префы"), расписки EMC (-9%), Qiwi (-8,6%), "префы" ТКЗ "Красный котельщик" (-8,5%), "Нижнекамскнефтехима" (-7,7%), "Башнефти" (-7,1%).

Qiwi оставила вопрос выплаты дивидендов на рассмотрении, сообщит о своих решениях позднее, сообщила компания. Группа отмечает, что в настоящее время существуют и технические сложности для распределения дивидендов, например, ограничения ЦБ РФ на передачу дивидендов иностранным материнским компаниям, а также отсутствие налаженного взаимодействия между Euroclear и "Национальным расчетным депозитарием" (НРД).

Qiwi решила отказаться от выплаты дивидендов по итогам IV квартала 2021 года. По итогам III квартала 2021 года группа выплатила дивиденды в размере $0,30 на одну акцию.

Совет директоров ПАО "Нижнекамскнефтехим" (НКНХ, входит в "СИБУР") рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 2021 года из расчета 10,282 рубля на акцию с учетом ранее выплаченных дивидендов по итогам первого полугодия 2021 года, говорится в сообщении компании. Датой закрытия реестра на получение дивидендов рекомендовано утвердить 11 июля.

Совет директоров ПАО "Казаньоргсинтез" (-0,9% и -0,8% "префы") рекомендовал дивиденды по итогам 2021 года из расчета 3,9741 рубля на обыкновенную и 0,25 рубля на привилегированную акции с учетом ранее выплаченных дивидендов по итогам I полугодия 2021 года, говорится в сообщении химзавода. Датой закрытия реестра на получение дивидендов рекомендовано утвердить 11 июля.

Совет директоров "Русснефти" (-3,7%, до 93,8 рубля) на заседании 20 мая рекомендовал годовому собранию акционеров направить на выплату дивидендов на привилегированные акции за 2021 год $80 млн (около 4,6 млрд рублей), или $0,81606 на акцию, следует из сообщения компании. Дата закрытия реестра акционеров под дивиденды - 14 июля.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 34,49 млрд рублей (из них 13,58 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 5,47 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 1,99 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").