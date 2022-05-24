Рубль закрыл торги вторника уверенным ростом к доллару и евро

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Доллар США и евро обвалились по итогам торгов вторника, вновь в ходе торговой сессии на "Московской бирже" обновив многолетние минимумы. Рубль уверенно укрепился к бивалютной корзине на фоне подготовки компаний-экспортеров к пиковым перечислениям в бюджет налоговых платежей мая, при этом рубль в течение сессии почти не реагировал на новое смягчение мер валютного контроля.

Курс доллара США составил 56,8 руб. в 19:00, что на 1,07 рубля ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Ранее доллар опускался до 56,18 руб. впервые с 27 февраля 2018 года. Евро стоил 58,55 руб., подешевев на 1,55 рубля. Ранее евро снижался до отметки 58,1 руб. впервые с 1 июня 2015 года. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 1,28 рубля - до 57,59 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль уверенно укрепился к доллару и евро по итогам торгов вторника, вновь обновив многолетние максимумы в обеих парах. Поддержку рублю продолжила оказывать подготовка компаний-экспортеров к пику налоговых выплат мая – в среду им предстоит перечислить в бюджет НДС, НДПИ и акцизы, затем – налог на прибыль. При этом рубль почти не реагировал на то, что российские власти продолжают постепенно ослаблять принятые ранее меры валютного контроля.

Снижение лимита продажи валютной выручки

Уровень обязательной продажи российскими экспортерами выручки в иностранной валюте решено снизить с 80% до 50%. Как сообщил Минфин РФ, такое решение в понедельник приняла подкомиссия правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России (в ее полномочия входит администрирование введенных в конце февраля - начале марта мер капитального контроля).

Этот шаг связан "со стабилизацией валютного курса рубля и достижением достаточного уровня ликвидности в иностранной валюте на внутреннем валютном рынке", отмечает Минфин.

Как уточнили "Интерфаксу" в Минфине, новый лимит вступил в силу с 24 мая.

Снижение лимита обязательной продажи экспортерами валютной выручки с 80% до 50% было закреплено в президентском указе №79, базовом документе введенной в России в ответ на санкции системы капитального контроля. Указ о внесении в него поправок президент Владимир Путин подписал 23 мая, то есть в день принятия решения на правительственном уровне. Документ размещен на портале официальных правовых актов 24 мая.

В пункте указа, предписывающем экспортерам с 24 февраля осуществлять обязательную продажу полученной по внешнеторговым контрактам валюты, ее доля снижена с 80% до 50%.

Также поправками зафиксировано право совета директоров ЦБ менять сроки исполнения этого требования. Изначально в указе была прописана норма, согласно которой экспортная выручка должна продаваться в течение трех дней. Затем, в апреле, ЦБ разрешил сначала несырьевым, а затем и сырьевым экспортерам продавать валютную выручку в течение 60 дней вместо трех, то есть, по сути, этим правом он уже пользовался на практике и раньше.

При этом изначально в сообщении Минфина не было упоминаний о дифференциации норматива для сырьевых и несырьевых экспортеров, следовательно, пока будет по-прежнему действовать норматив, единый для всех экспортеров.

Кроме того, ЦБ РФ с 1 июня отменяет запрет на короткие продажи на биржевом рынке, отменил запрет на покупку валюты "с плечом". Согласно пятничному сообщению регулятора, отмена запрета на совершение коротких продаж ценных бумаг и покупку валюты "с плечом" принята в связи с уменьшением волатильности на финансовых рынках и для повышения ликвидности торгов.

Одновременно Банк России решил временно уменьшить размер "кредитного плеча" (заемных средств), который брокер может предоставить клиенту для совершения необеспеченных сделок с финансовыми инструментами. Эта мера принимается для защиты клиентов и будет действовать с 1 июня до 31 декабря 2022 года.

Запреты на короткие продажи ценных бумаг и покупку валюты "с плечом" вводились в связи со сложившейся кризисной ситуацией на финансовом рынке и для защиты прав и законных интересов инвесторов с 24 и с 27 февраля 2022 года соответственно.

Комментарии аналитиков

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" старший специалист аналитического управления дирекции операций на финансовых рынках банка "Санкт-Петербург" Виктор Григорьев, во вторник рубль продолжил укрепляться, обновив очередные максимумы и к доллару, и к евро. "Действия Минфина по снижению обязательной доли продажи валютной выручки до 50% не оказывают сегодня заметного давления на рубль, вероятно, влияние этого фактора будет более заметным в среднесрочной перспективе. Сейчас динамика рубля во многом определяется налоговым периодом, в рамках которого компании-экспортеры усиливают объемы продажи валюты для уплаты налогов, в то время как спрос на нее остается пониженным. Завтра будет проходить уплата НДПИ и НДС, после чего компаниям останется уплатить 30 мая налог на прибыль. На этом фоне после прохождения пика налогового периода объемы продажи валюты на рынке могут снизиться, что способно поддержать постепенный рост курса пары "доллар-рубль" в сторону 60 руб./$1. Для закрепления выше этого уровня принципиальным остается вопрос налаживания импортных поставок для поддержания спроса на валюту", - говорит Григорьев.

"...Ослабление требований по продаже экспортерами валютной выручки на рынке с 80% до 50% пока не оказало существенного влияния на динамику рубля. Дело в том, что сейчас экспортеры готовятся к завтрашнему пику налоговых выплат, в результате чего предъявляют повышенный спрос на рублевую ликвидность, что способствует укреплению национальной валюты. В результате пара "доллар-рубль" продолжила негативную динамику, отступив ниже 57 рублей. При этом во второй половине недели американская валюта попытается продемонстрировать коррекционный рост за счет снижения продаж со стороны экспортеров. В этом случае к концу недели доллар может вернуться в район 60 рублей", - полагает главный аналитик финансовой платформы "Банки.ру" Богдан Зварич.

Нефть

Цены на нефть вернулись к небольшому снижению на беспокойстве рынка о недостаточности мер экономической поддержки властями Китая. Меры поддержки экономики, в том числе налоговые льготы для компаний и снижение налога на покупку автомобилей, объявленные властями КНР накануне, не впечатлили инвесторов, отмечает агентство Bloomberg.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 во вторник составляет $113,28 за баррель, что на 0,12% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $109,6 за баррель, что на 0,63% ниже итогового значения предыдущей сессии.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает контрпродуктивным обсуждение нефтяного эмбарго против России на уровне лидеров ЕС, поскольку консенсуса по этим мерам пока нет, пишет газета Financial Times.

По словам Орбана, предлагаемые санкции в случае имплементации вызовут серьезные проблемы с поставками в Венгрии, подорвут ее интересы в области энергетической безопасности и вызовут "ценовой шок". Он отметил, что Венгрии нужны деньги для того, чтобы адаптировать свои нефтеперерабатывающие заводы для работы с нероссийской нефтью и построить новые трубопроводы для обеспечения альтернативных поставок в страну.

"Венгерский премьер написал Шарлю Мишелю, что его страна не сможет поддержать санкции, если не получит больше информации о том, какую финансовую помощь может ЕС предоставить Будапешту в обмен на отказ от российской нефти", - пишет издание.

Саммит лидеров ЕС запланирован на 30-31 мая.

Банк России во вторник, 24 мая, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 850 млрд рублей (при лимите 850 млрд рублей и спросе 1 трлн 509,3 млрд рублей) в среднем по ставке 13,49% годовых. На предыдущем недельном депозитном аукционе, состоявшемся 17 мая, банки разместили 740 млрд рублей (при лимите 740 млрд рублей и спросе 1 трлн 464,9 млрд рублей) в среднем по ставке 13,41% годовых.

Курсы

На основе данных "Московской биржи" о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 до 15:30, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 25 мая на 1,2397 рубля, до 56,969 руб./$1, и уменьшил курс евро на 1,5146 рубля, до 58,8705 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" опустился во вторник на 1,1581 рубля по отношению к понедельнику и составил 57,0183 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 снизился на 1,1386 рубля и составил 56,8905 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $3 млрд 420,516 млн, из которых $1 млрд 96,764 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 323,752 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" уменьшился на 1,4108 рубля, до 59,1267 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" упал на1,2931 рубля, до 59,1267 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR2 млрд 688,937 млн, из которых EUR945,649 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR1 млрд 743,288 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов немного опустились во вторник относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate "овернайт" снизилась на 6 базисных пунктов (б.п.) - до 14,06% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок уменьшилась на 5 б.п. - до 14,15 годовых. Ставка на срок 1 месяц упала на 14 б.п. - до 14,33% годовых, ставки на сроки 3 и 6 месяцев опустились на 5 б.п. каждая - до 14,33% и 14,21% годовых соответственно.