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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:03

ЕС пересматривает прогноз экономического роста в сторону понижения

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Европейский союз пересматривает прогноз экономического роста в сторону понижения, а прогноз инфляции – в сторону повышения, но экономика ЕС демонстрирует устойчивость, заявил исполнительный зампред Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

"Рост (экономики - ИФ) продолжится как в этом году, так и в следующем, но медленнее, чем предполагалось ранее", - сказал он во вторник по итогам заседания Совета ЕС по экономике и финансам (ЭКОФИН).

"ЕС, - продолжал Домбровскис, - первый в перечне стран с развитой экономикой, которые получат удар. Это не только из-за нашей близости к России и Украине. Это также связано с тем, что мы сильно зависим от российского ископаемого топлива в плане поставок энергии".

Домбровскис еще раз подчеркнул важность прекращения этой зависимости, на что нацелен план REPowerEU. Он позволит диверсифицировать энергетический баланс ЕС, отказавшись от российского природного газа, а также ускорить замену ископаемого топлива возобновляемой энергией.

Во вторник на заседании ЭКОФИН министрам представлен пакет рекомендаций "Европейский семестр". Он охватывает те немногие реформы и инвестиции, которые отсутствовали в национальных планах восстановления и обеспечения устойчивости.

Продлевается действие особых фискальных правил, которые временно освобождают страны ЕС от строгого соблюдения макроэкономических критериев. "Общая оговорка об освобождении от ответственности" предусмотрена договорами о ЕС и была задействована в период пандемии COVID-19. Еврокомиссия предложила продлить ее действие на 2023 год и деактивировать с 2024 года.

"Продление действия "общей оговорки об освобождении от ответственности" предоставит государствам-членам возможность для маневра, чтобы реагировать в случае необходимости. Но это не означает, что фискальные правила (ЕС - ИФ) приостанавливаются", - подчеркнул замглавы ЕК.

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