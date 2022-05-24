Нацбанк Грузии впервые за три года купил на валютном аукционе доллары США

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Нацбанк Грузии во вторник купил на валютном аукционе $10 млн, до этого три года подряд регулятор продавал американскую валюту, чтобы удержать падение лари, говорится в сообщении Нацбанка.

Грузинский лари стал с марта нынешнего года значительно укрепляться по отношению к доллару США.

Аналитики TBC Capital заявили о признаках "чрезмерного укрепления лари". По их мнению, на укрепление лари повлиял приток валюты в страну за счет мигрантов и туристов, и резкое увеличение объемов денежных переводов из-за рубежа, главным образом из России в марте и особенно в апреле.

На этом фоне улучшаются показатели внешнего баланса, вырос уровень занятости и замедлился рост цен. В то же время, в TBC Capital считают, что, учитывая сильные позиции доллара на международных рынках, Нацбанк пока предпочитает избегать более стремительного укрепления национальной валюты и в дальнейшем продолжит покупку долларов.

Грузинский лари начал стремительно укрепляться с 10 марта. До этого, чтобы остановить падение нацвалюты, курс которого в начале месяца был 3,4 лари/$1, Национальному банку Грузии пришлось продать на аукционе $39,57 млн.

Официальный курс на 24 мая - 2,8668 лари/$1.