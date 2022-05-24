Средства физлиц в банках РФ в апреле выросли на 3,8%

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Средства юрлиц в российских банках показывают слабую динамику второй месяц подряд: в апреле они выросли на 0,2% (или 78 млрд рублей), тогда как в марте практически остались неизменными (сокращение на 3 млрд рублей), следует из обзора ЦБ РФ "О развитии банковского сектора".

Валютные остатки на счетах юрлиц в апреле выросли на $8,9 млрд, или на 748 млрд рублей в рублевом эквиваленте. "При этом выросли валютные средства резидентов, вероятно, за счет валютной выручки, по которой был увеличен срок продажи до 60 рабочих дней", - отмечает ЦБ. Средства в рублях, напротив, снизились на 670 млрд рублей, в основном в последнюю неделю апреля, что в том числе связано с ежегодными налоговыми выплатами, подчеркивает регулятор.

Средства населения в апреле выросли на 1,3 трлн рублей (+3,8%), в том числе за счет возврата в банки ранее снятых наличных денежных средств, что почти полностью перекрыло отток февраля-марта (около 1,4 трлн рублей в общей сложности), отмечает ЦБ. Прирост обеспечили средства в рублях, при этом снижение по валютным счетам с учетом введенных ранее ограничений составило всего $0,2 млрд (или 16 млрд рублей в рублевом эквиваленте) после $9,8 млрд оттока в марте.

Банк России считает, что в мае поддержку средствам физлиц окажут "детские" выплаты (текущий объем выделенных средств составляет 363 млрд рублей, всего в 2022 году предусмотрены выплаты в размере до 505 млрд рублей).

Рост средств населения на счетах эскроу в апреле замедлился втрое по сравнению с прошлым месяцем - до 113 млрд рублей, или +3,1% против +9,4% в марте. Это, по мнению регулятора, в том числе произошло из-за сокращения ипотечных выдач, что может отражать вероятное общее падение темпов продаж жилья.

Государственные средства в российских банках увеличились в апреле на 823 млрд рублей (+10,3%), главным образом в форме депозитов Федерального казначейства.

"Приток фондирования позволил банкам снизить объем заимствований у Банка России до докризисного уровня", - отмечает ЦБ.