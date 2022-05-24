Выдача ипотеки банками РФ в апреле сократилась в 3,2 раза

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Темпы роста беззалоговых потребительских кредитов в апреле вновь показали снижение, ипотека после нескольких лет роста ушла в минус, свидетельствуют данные ЦБ РФ.

Предварительные данные Банка России показывают небольшое сокращение ипотечного портфеля (-0,1%) после значительного роста в районе 2% в феврале-марте. Выдачи сократились более чем в три раза – до 162 млрд рублей с 521 млрд рублей в марте, при этом произошло сжатие как рыночной (оценочно более чем в 7 раз, во многом из-за прекращения выдачи кредитов, одобренных по старым ставкам), так и льготной ипотеки (примерно в два раза – до 113 млрд рублей с 210 млрд рублей).

ЦБ отмечает, что выдача сократилась как по льготной ипотеке, по которой в начале апреля ставка была увеличена с 7% до 12%, так и по программе семейной ипотеки, в отношении которой условия не менялись и ставка по которой остается комфортной – 6%, в том числе из-за снижения выдачи до докризисного уровня после ажиотажного спроса в марте. С 30 апреля ставка по льготной программе была снижена до 9%, а максимальный размер кредита увеличен, что несколько повысит спрос на нее.

Банк России начал ежемесячное раскрытие темпов прироста ипотечного портфеля с 2018 года. С момента публикации этих данных регулятор ни разу не фиксировал отрицательной динамики ипотеки.

Необеспеченное потребительское кредитование сжимается второй месяц подряд (в апреле, по предварительным данным, сокращение составило минус 1,8%, в марте – минус 1,9%).

В апреле корпоративный кредитный портфель банков практически не изменился (-15 млрд рублей, или -0,03%) после небольшого снижения в марте (-0,3%) и пикового роста в феврале (+1,3 трлн рублей, или +2,4%). Банки осторожно подходят к выбору заемщиков с учетом высоких ставок и экономической неопределенности.

"В дальнейшем выдачи могут несколько увеличиться после снижения ключевой ставки до 14% и расширения государственных программ поддержки кредитования системообразующих компаний", - говорится в обзоре ЦБ РФ.