Санкции США в отношении группы "ГАЗ" вступили в силу

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Американские санкции в отношении автомобилестроительной группы "ГАЗ" Олега Дерипаски, применение которых Минфин США отсрочивал в течение четырех лет, вступают в силу с 25 мая.

Последний раз отсрочка для "ГАЗа", истекавшая 27 апреля 2022 г., была продлена санкционным комитетом ровно месяц назад, до 25 мая.

Ранее OFAC (подразделение Минфина США, ответственное за применение санкций - ИФ) регулярно продлевал "ГАЗу" санкционный дедлайн c момента подпадания группы и ее владельца Дерипаски под санкции в 2018 г., публикуя соответствующие лицензии. Однако в этот раз впервые за четыре года публикации лицензии по истечении дедлайна не произошло.

В списке вопросов и ответов, обнародованных OFAC вместе с последней опубликованной лицензией, неоднократно подчеркивалось, что после ее истечения резиденты США только по специальным разрешениям смогут совершать какие-либо транзакции с российским предприятием и его "дочками". В отличие от предыдущих лицензий последняя также запрещала использование заблокированных по состоянию на май 2018 г. средств, которые до сих пор "ГАЗ" мог направлять на финансирование перечня разрешенных операций.

"ГАЗ" неоднократно заявлял, что санкции плохо влияют на финансовое положение компании. В апреле 2019 г. Дерипаска побывал на заводе "ГАЗа" в Нижнем Новгороде в сопровождении иностранных журналистов. Тогда бизнесмен, в частности, заявил агентству Bloomberg, что вступление американских санкций в силу "приведет к банкротству и национализации (компании - ИФ)". При этом в случае национализации тысячи сотрудников "ГАЗа" рискуют потерять работу, отмечал бизнесмен, уточняя, что в группе работают более 40 тыс. человек.

По данным источников "Интерфакса", владелец "ГАЗа" рассчитывал решить проблему с санкциями за счет привлечения в капитал иностранного инвестора - в частности, обсуждался вариант с Volkswagen. Однако потенциальную сделку не удалось согласовать с российскими властями, а после 24 февраля такого рода переговоры стали невозможными.