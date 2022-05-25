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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:31

Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 1-1,2%

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов в среду возобновил рост на фоне сохраняющейся благоприятной внешней нефтяной конъюнктуры, смешанных сигналов с мировых фондовых площадок и дальнейшего укрепления рубля; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили 1-1,2%, при этом лидируют бумаги металлургов.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2315,47 пункта (+1%), индекс РТС - 1289,63 пункта (+1,2%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 2,6%.

Доллар упал до 55,98 рубля (-0,81 рубля) - минимум с февраля 2018 года.

Подорожали акции "НЛМК" (+2,6%), "ММК" (+1,9%), "АЛРОСА" (+1,5%), "ЛУКОЙЛа" (+1,5%), "Яндекса" (+1,4%), "Интер РАО" (+1,2%), "Магнита" (+1,2%), ВТБ (+1,1%), расписки OZON (+1,1%), бумаги "Сургутнефтегаза" (+1% и +0,2% "префы"), UC Rusal (+1%), "Аэрофлота" (+0,9%), Сбербанка (+0,9% и +0,5% "префы"), "Северстали" (+0,9%), "Газпрома" (+0,8%), "Норникеля" (+0,8%), "Московской биржи" (+0,7%), АФК "Система" (+0,7%), "Газпром нефти" (+0,6%), "НОВАТЭКа" (+0,6%), "РусГидро" (+0,6%), "МТС" (+0,5%), "Татнефти" (+0,4%), ПАО "Полюс" (+0,4%), "Роснефти" (+0,3%).

Подешевели акции Polymetal (-0,8%), расписки TCS Group (-0,8%).

Мнения аналитиков

Ведущий аналитик "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков полагает, что внешний фон нельзя назвать однозначно оптимистичным, но и прямых поводов для очередной резкой просадки рынка акций РФ нет. Нефть остается дорогой, в Европе продолжают обсуждать эмбарго российской нефти, Китай обещает стимулы, а корпорации США все чаще ухудшают свои прогнозы. Российский рынок может продолжить плавное снижение при крепком рубле, который пользуется спросом на фоне налогового периода.

Главный аналитик Промсвязьбанка Владимир Соловьев полагает, что в среду рынок акций РФ будет расти в преддверии решения совета директоров "Газпрома" по выплате дивидендов, которое, скорее всего, окажется положительным. Индекс МосБиржи устремится к уровню 2400 пунктов.

Внимание инвесторов в среду будет направленно на протокол майского заседания ФРС, который может более подробно раскрыть планы относительно денежно-кредитной политики США. Также ожидается публикация данных по заказам на товары длительного пользования в США в апреле, которые покажут некритичное замедление темпов роста по сравнению с мартом. На этом фоне мировые рынки могут взять паузу в снижении и несколько отскочить, считает Соловьев.

Главный аналитик финансового супермаркета "Банки.ру" Богдан Зварич считает, что утром в среду можно ожидать негативных настроений в российских акциях, что приведет ко второй попытке ухода рынка под минимумы первой половины мая. Днем ранее индекс МосБиржи отступал ниже 2280 пунктов, однако к концу сессии смог отыграть большую часть потерь. Если в ходе торгов в среду рынок закрепится ниже данной отметки, базовым сценарием дальнейшего движения станет снижение индекса МосБиржи в диапазон 2150-2200 пунктов.

Рубль в среду может несколько сдать позиции после снижения спроса на рублевую ликвидность со стороны экспортеров в связи с прохождением пика налоговых выплат. В случае перехода пары доллар/рубль к восстановлению, курс до конца недели может подняться в район 60 руб. за доллар, считает Зварич.

В мире

В США во вторник снизились индексы S&P 500 (-0,8%) и Nasdaq (-2,4%), подрос Dow Jones (+0,2%). Днем ранее фондовые индексы США выросли на 1,6-2%, прервав семидневную череду снижений на ожиданиях отмены части торговых ограничений для Китая, введенных еще при Дональде Трампе.

По данным Минторга США, продажи новостроек в апреле упали на 16,6% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 591 тыс. в пересчете на годовые темпы. Аналитики в среднем ожидали снижения продаж новостроек до 750 тыс., сообщает Trading Economics. Согласно пересмотренным данным, в марте было реализовано 709 тыс. домов, тогда как ранее был назван показатель в 763 тыс.

В Азии в среду преобладает позитивная динамика индексов за исключением Японии (японский Nikkei 225 просел на 0,3%, китайский Shanghai Composite вырос на 1,1%, гонконгский Hang Seng растет на 0,5%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 подрос на 0,5%).

Инвесторы оптимистичны в ожидании, что власти Китая продолжат предпринимать шаги по стимулированию экономического роста во втором полугодии, пишет Trading Economics.

Народный банк Китая накануне призвал банки усилить поддержку реальной экономики и удовлетворить спрос на кредиты, поскольку экономика страны сталкивается с неблагоприятным давлением. На встрече с представителями 24 крупных финорганизаций ЦБ попросил их "сделать всё возможное для стабилизации основ экономики".

Экономика Германии в I квартале выросла на 0,2% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, свидетельствуют окончательные данные Федерального статистического агентства ФРГ (Destatis). Показатель совпал как с предварительно объявленным уровнем, так и с прогнозом аналитиков, опрошенных Trading Economics.

Нефть

На нефтяном рынке на азиатской сессии в среду цены растут на фоне данных о менее существенном, чем ожидалось, увеличении запасов в США.

Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени в среду составила $114,61 за баррель (+0,9% и +0,1% во вторник), июльская цена WTI - $110,79 за баррель (+0,9% и -0,5% накануне).

В миреОрбан не увидел смысла обсуждать нефтяное эмбарго против РФ на ближайшем саммите ЕСЧитать подробнее

Данные Американского института нефти (API) показали повышение запасов нефти в Штатах за неделю, завершившуюся 20 мая, на 567 тыс. баррелей. Эксперты в среднем прогнозировали рост на 690 тыс. баррелей. Официальные данные Минэнерго США о запасах энергоносителей выйдут в среду в 17:30 по московскому времени.

Нефть WTI подешевела накануне после заявления министерства энергетики США о намерении продать еще 40,1 млн баррелей нефти из стратегического нефтяного резерва (SPR).

В центре внимания трейдеров остается продолжающееся обсуждение Евросоюзом вопроса о введении эмбарго на российскую нефть. Ранее газета Financial Times написала, что премьер-министр республики Виктор Орбан считает контрпродуктивным обсуждение нефтяного эмбарго против России на уровне лидеров ЕС, поскольку консенсуса по этим мерам пока нет.

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