Госзакупки "закроют" для поставщиков, отказавшихся исполнять госконтракты из-за санкций

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Правительство РФ установило запрет на участие в госзакупках организаций, включенных в реестр недобросовестных поставщиков (РНП) из-за отказа исполнять обязательства по госконтрактам по причине введения санкций в отношении заказчика, следует из постановления, опубликованного на сайте кабинета министров.

"Правительство предусмотрело решение, которое позволит снизить риск неисполнения госконтрактов из-за внешних санкций, введённых в отношении госзаказчиков, - говорится в сообщении на сайте правительства. - Так, в госзакупках не смогут участвовать компании, включённые в реестр недобросовестных поставщиков из-за отказа от исполнения контракта по причине того, что заказчик попал под санкции иностранных государств".

Документ вносит изменение в другое правительственное постановление, устанавливающие дополнительные требования к участникам госзакупок. Они устанавливаются только в случае закупок товаров, работ, услуг в сфере культуры и культурного наследия, градостроительной деятельности, дорожной деятельности, обороны и безопасности государства, использования атомной энергии, здравоохранения, образования, науки.

Согласно правительственному постановлению, госзаказчики с 1 июля текущего года должны будут при закупках соответствующих товаров, работ, услуг устанавливать требование об отсутствии в РНП информации об участнике закупки, включенной в этот реестр "в связи с отказом от исполнения контракта по причине введения в отношении заказчика политических или экономических санкций или мер ограничительного характера".

"Таким образом, претендовать на госконтракты смогут только компании, которые в сложившихся условиях гарантированно готовы выполнить условия госконтракта", - отмечается в сообщении на сайте правительства.

Стоит отметить, что в марте правительство РФ приняло постановление, согласно которому подрядчиков по госконтрактам не должны включать в РНП за неисполнение ими своих обязательств по контрактам из-за санкций. В частности, этот документ дополнил правила ведения РНП положением, по которому Федеральная антимонопольная служба будет принимать решение об отказе во включении информации о поставщике в реестр, если такой поставщик предоставит информацию, что он не смог исполнить свои обязательства по госконтракту в связи с введением политических или экономических санкций, ограничительных мер в отношении России, российских компаний или граждан РФ.