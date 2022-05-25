Банк России перенес на октябрь сроки раскрытия банками гарантированного дохода по вкладам

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Норма о раскрытии банками минимальной гарантированной ставки по вкладам заработает на квартал позже, заявил руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута.

В 2021 году был принят закон, который обязывает банки предоставлять физлицам наиболее полную информацию об условиях договоров вклада.

Ожидалось, что с 3 июля 2022 года банки будут обязаны указывать основные условия вклада в таблице на первой странице договора. В частности, они должны сообщать клиентам значение минимальной гарантированной ставки по вкладу. Заключить договор вклада в электронной форме можно будет только после ознакомления физического лица с таблицей условий и значением минимальной гарантированной ставки.

"Принято решение, что эта норма вступит в силу с 1 октября 2022 года", - заявил Мамута.

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