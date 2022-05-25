Росстат отметил снижение цен на бензин на 0,1% на неделе с 14 по 20 мая

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Потребительские цены на бензин в России на неделе с 14 по 20 мая понизились на 0,1% после незначительного снижения на 0,02% с 7 по 13 мая, на 0,03% с 30 апреля по 6 мая, на 0,01% с 23 по 29 апреля и на 0,04% с 16 по 22 апреля, следует из сообщения Росстата.

С начала года цены на бензин к 20 мая увеличились на 0,6% (общая инфляция за этот период составила 11,82%).

Стоимость литра бензина в среднем по стране на 20 мая составляла 50,67 рубля (на 13 мая - 50,71 рубля). Средняя стоимость литра АИ-92 составила 47,28 рубля (47,32 рубля), АИ-95 - 51,34 рубля (51,39 рубля), АИ-98 - 60,15 рубля (также 60,2 рубля).

Потребительские цены на дизельное топливо в России на неделе с 14 по 20 мая понизились на 0,1% после того, как оставались стабильными в предыдущую неделю. Средняя цена ДТ в стране на 20 мая составила 54,46 рубля за литр (на 13 мая - 54,50 рубля)

Производство бензина в России на неделе с 16 по 22 мая, по данным Росстата, сократилось на 3,9% по сравнению с предыдущей неделей и составило 764,9 тысячи тонн. Выпуск дизельного топлива за этот период снизился на 2,8% - до 1 476,5 тысячи тонн.