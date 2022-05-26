Фондовые индексы США завершили торги ростом после публикации протокола заседания ФРС

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов в среду, трейдеры оценивали протокол заседания Федеральной резервной системы (ФРС) от 3-4 мая.

Протокол показал, что американский ЦБ остается открыт для пересмотра агрессивной позиции в отношении повышения ставок, пишет MarketWatch.

Большинство представителей руководства регулятора полагают, что повышение ключевой ставки на 50 базисных пунктов, "вероятно, будет целесообразным на нескольких следующих заседаниях" в рамках борьбы с быстрым ростом инфляции, говорится в протоколе. В то же время, после ожидаемой серии повышения ставок представители руководства ФРС вновь оценят состояние экономики, чтобы определить, сколько повышений еще может потребоваться.

"Одна вещь, в которой Федрезерв очень хорош, - это взвешенный подход", - сказал управляющий директор по глобальным рынкам Citizens Эрик Мерлис, которого цитирует MarketWatch.

"Я предпочитаю рассматривать это как тот факт, что они не собираются идти напролом. Они понимают, что ситуация может измениться", - отметил он.

Как сообщалось, ФРС повысила ставку по итогам майского заседания на 50 базисных пунктов (б.п.), до 0,75-1% годовых. Ставка была поднята сразу на 50 б.п. впервые с 2000 года. На пресс-конференции по итогам заседания председатель американского ЦБ Джером Пауэлл заявил, что Федрезерв будет рассматривать повышение ставки на 50 б.п. на следующих нескольких заседаниях, однако увеличение ставки сразу на 75 б.п. активно не обсуждается.

Акции Dick's Sporting Goods подешевели на 9,7%. Американский ритейлер спортивных товаров в первом квартале 2022 финансового года сократил прибыль и выручку, и, хотя показатели оказались лучше ожиданий рынка, акции компании рухнули из-за ухудшения годового прогноза.

Бумаги Lyft Inc. снизились на 0,4%. Американский сервис заказа такси замедлит наем сотрудников, сократит бюджеты некоторых подразделений и поощрит отдельных сотрудников с помощью новых опционов на акции, чтобы компенсировать падение стоимости собственных бумаг.

Цена акций Wendy's Co. выросла на 7,8%. Крупнейший акционер американской сети ресторанов быстрого питания рассматривает возможность выкупа компании или другой сделки, которая увеличила бы ее акционерную стоимость.

Котировки акций Nordstrom Inc. увеличились на 14%. Владелец сети магазинов одежды неожиданно завершил первый квартал 2022 финансового года с чистой прибылью, что позволило ему улучшить годовой прогноз.

Бумаги Starbucks Corp. опустились на 0,3%. Американская сеть кофеен продает производителя соков Evolution Fresh компании Bolthouse Farms Inc. Условия сделки не раскрываются.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию торгов в среду поднялся на 191,66 пункта (0,6%) и составил 32120,28 пункта.

Standard & Poor's 500 увеличился на 37,25 пункта (0,95%) - до 3978,73 пункта.

Nasdaq Composite вырос на 170,29 пункта (1,51%) и составил 11434,74 пункта.