Выплаты нефтяникам по топливному демпферу за 5 месяцев могут вырасти почти в 2 раза

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Нефтяные компании могут получить выплаты из бюджета по топливному демпферу в мае в размере около 230-240 млрд руб. Это сопоставимо с выплатами за апрель, которые составили около 260 млрд руб. (распределится между бензином и дизелем примерно в соотношении 45% на 55%).

Учитывая, что в январе-феврале по демпферу суммарно было выплачено 267 млрд руб., общий размер выплат нефтяникам по демпферу за пять месяцев может составить 1,22 трлн руб.- это в 1,8 раза больше, чем за весь 2021 год, сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на Минфин.

Ранее замминистра финансов РФ Алексей Сазанов сообщал "Интерфаксу", что Минфин пока не рассматривает вопрос, связанный с корректировкой демпфера по бензину и дизельному топливу.

В настоящее время внутренний рынок нефтепродуктов России профицитен из-за санкционных ограничений на экспорт российских углеводородов.

Демпферный механизм на нефтепродукты действует в России с 2019 года. Он рассчитывается по разнице между экспортной стоимостью топлива и индикативной внутренней ценой (обозначена законодательно). Если эта разница положительная, а экспорт становится выгоднее поставок на внутренний рынок, государство платит нефтяным компаниям, если разница отрицательная - нефтяники платят в бюджет.