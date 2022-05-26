Рынок акций РФ открылся снижением индекса РТС на 0,3% и ростом индекса МосБиржи на 0,7%

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в четверг ростом цен blue chips на фоне дорожающей нефти и ожиданий снижения ставки Банка России на внеочередном заседании; индекс МосБиржи за минуту торгов вырос на 0,7%, а индекс РТС просел на 0,3% благодаря ослаблению рубля.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2355,97 пункта (+0,7%), индекс РТС - 1235,67 пункта (-0,3%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 1,1%.

Доллар подрос до 60,08 рубля (+0,75 рубля).

Подорожали акции "Газпрома" (+1,1%), "Роснефти" (+1,1%), "РусГидро" (+1%), "Аэрофлота" (+0,9%), "АЛРОСА" (+0,8%), расписки TCS Group (+0,8%), бумаги "Северстали" (+0,7%), "Сургутнефтегаза" (+0,7% и +0,6% "префы"), "Яндекса" (+0,7%), Polymetal (+0,7%), "Московской биржи" (+0,6%), Сбербанка (+0,6% и +0,7% "префы"), АФК "Система" (+0,6%), "НОВАТЭКа" (+0,6%), "ЛУКОЙЛа" (+0,5%), ВТБ (+0,5%), расписки OZON (+0,5%), акции "МТС" (+0,4%), "Норникеля" (+0,4%), "Газпром нефти" (+0,3%), "Интер РАО" (+0,2%), "Магнита" (+0,2%), "НЛМК" (+0,1%).

Подешевели акции ПАО "Полюс" (-1,7%), UC Rusal (-0,3%), "ММК" (-0,2%).

Мнения экспертов

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков, внешний фон утром в четверг можно назвать нейтральным. Однако для российского рынка акций есть сильные внутренние факторы - вероятное снижение ставки ЦБ РФ повысит интерес к акциям на фоне снижения доходности банковских депозитов. Также краткосрочно можно ожидать ослабления рубля, что повышает привлекательность бумаг экспортеров.

По оценке главного аналитика финансового супермаркета "Банки.ру" Богдана Зварича, на внеочередном заседании ЦБ РФ в четверг регулятор может пойти на дальнейшее снижение ставки, решение станет известно в 10:30.

На рынке акций РФ утром можно ожидать преобладания покупок, несмотря на умеренно негативный внешний фон. В сложившейся ситуации индекс МосБиржи предпримет попытку выхода в диапазон 2350-2400 пунктов, преодолев краткосрочный нисходящий тренд, берущий начало от майских максимумов. В случае закрепления в данном коридоре рынку откроется путь к максимумам месяца, а их преодоление может стимулировать дальнейшее восстановление российских акций, полагает аналитик.

По словам главного аналитика Промсвязьбанка Владимира Соловьева, из новостей, способных повлиять на рынок в четверг, можно отметить лишь вторую оценку ВВП США за I квартал, которая предполагает пересмотр темпов снижения американской экономики до 1,3% кв/кв вместо ранее озвученных 1,4% кв/кв. В этих условиях мировые рынки предпримут очередную попытку развить отскок.

Рынок акций РФ в четверг может продолжить подъем. Поддержкой выступят решения советов директоров "Роснефти" и "Газпрома" о дивидендных выплатах. В случае реализации позитивного сценария индекс МосБиржи может вырасти до 2400 пунктов, полагает Соловьев.

В мире

В США индексы акций накануне выросли на 0,6-1,5%, трейдеры оценивали протокол заседания Федеральной резервной системы (ФРС) от 3-4 мая, показавший открытость регулятора к пересмотру агрессивной позиции в отношении повышения ставок, пишет MarketWatch.

Большинство представителей руководства регулятора полагают, что повышение ключевой ставки на 50 базисных пунктов, "вероятно, будет целесообразным на нескольких следующих заседаниях" в рамках борьбы с быстрым ростом инфляции, говорится в протоколе. В то же время, после ожидаемой серии повышения ставок представители руководства ФРС вновь оценят состояние экономики, чтобы определить, сколько повышений еще может потребоваться.

ФРС повысила ставку по итогам майского заседания на 50 базисных пунктов (б.п.), до 0,75-1% годовых. На пресс-конференции по итогам заседания председатель американского ЦБ Джером Пауэлл заявил, что Федрезерв будет рассматривать повышение ставки на 50 б.п. на следующих нескольких заседаниях, однако увеличение ставки сразу на 75 б.п. активно не обсуждается.

В Азии в четверг преобладает снижение индексов акций за исключением материкового Китая (японский Nikkei 225 просел на 0,3%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,4%, гонконгский Hang Seng теряет 0,9%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,1%).

После ожидаемой серии повышений ставки, направленной на борьбу с высокой инфляцией, Федрезерв проведет новую оценку ситуации в экономике, чтобы понять последствия своих действий. Протокол укрепил ожидания дальнейшего роста ставок, но не преподнес никаких тревожных сюрпризов для инвесторов, пишет MarketWatch.

Нефть

На нефтяном рынке на азиатской сессии в четверг цены сохраняют оптимизм после роста накануне на данных министерства энергетики США, показавших снижение запасов нефти и бензина в США перед началом автомобильного сезона.

Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени составила $114,61 за баррель (+0,5% и +0,4% в среду), июльская цена WTI - $110,93 за баррель (+0,5% и +0,5% накануне).

Как сообщило Минэнерго США, коммерческие запасы нефти в стране за неделю, завершившуюся 20 мая, уменьшились на 1,02 млн баррелей (эксперты в среднем ожидали их снижения на 2,13 млн баррелей). Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Nymex нефть, сократились на 1,1 млн баррелей. Добыча нефти в США осталась на уровне 11,9 млн б/с.

Ранее на этой неделе появилась информация о том, что администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность ограничения экспорта нефтепродуктов из страны для сдерживания роста цен на бензин и дизельное топливо.