ЦБ РФ допустил ухудшение качества кредитов в будущем из-за санкций

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - ЦБ РФ допускает ухудшение качества кредитов в будущем из-за существующих ограничений для российской экономики и предприятий, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

"В будущем, конечно, вероятно ухудшение кредитного качества из-за ограничений для экономики и предприятий. Уже сейчас данные по реструктуризациям кредитов (мы отсматриваем динамику реструктуризации кредитов) показывают, что заемщики сталкиваются с трудностями при обслуживании кредитов", - сообщила Набиуллина на ежегодной встрече кредитных организаций с руководством ЦБ, организованной Ассоциацией банков России.

Она отметила, что ближайшие кварталы не будут простыми. "Пока экономика будет адаптироваться, будет сложно и компаниям, и гражданам", - подчеркнула Набиуллина.

По ее словам, процесс структурной трансформации не будет бесконечным. "Я уверена, бизнес найдет новые возможности, что поддержит и доходы людей. Но это не безусловный процесс - не тот случай, когда можно подождать и все случится само. Бизнесу нужны максимальная свобода и снижение всех возможных издержек. И реструктуризации кредитов, кредитные каникулы - это существенный ресурс для будущего восстановления. Поэтому мы надеемся, что банки, как и в пандемию, будут стараться поддерживать своих заемщиков. Разумеется, не бездумно, а здраво оценивая риски", - добавила глава ЦБ.