Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:41

ЦБ РФ допустил ухудшение качества кредитов в будущем из-за санкций

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - ЦБ РФ допускает ухудшение качества кредитов в будущем из-за существующих ограничений для российской экономики и предприятий, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

"В будущем, конечно, вероятно ухудшение кредитного качества из-за ограничений для экономики и предприятий. Уже сейчас данные по реструктуризациям кредитов (мы отсматриваем динамику реструктуризации кредитов) показывают, что заемщики сталкиваются с трудностями при обслуживании кредитов", - сообщила Набиуллина на ежегодной встрече кредитных организаций с руководством ЦБ, организованной Ассоциацией банков России.

Она отметила, что ближайшие кварталы не будут простыми. "Пока экономика будет адаптироваться, будет сложно и компаниям, и гражданам", - подчеркнула Набиуллина.

По ее словам, процесс структурной трансформации не будет бесконечным. "Я уверена, бизнес найдет новые возможности, что поддержит и доходы людей. Но это не безусловный процесс - не тот случай, когда можно подождать и все случится само. Бизнесу нужны максимальная свобода и снижение всех возможных издержек. И реструктуризации кредитов, кредитные каникулы - это существенный ресурс для будущего восстановления. Поэтому мы надеемся, что банки, как и в пандемию, будут стараться поддерживать своих заемщиков. Разумеется, не бездумно, а здраво оценивая риски", - добавила глава ЦБ.

ЦБ РФ Эльвира Набиуллина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Порог подконтрольных банковских операций в РФ могут повысить до 1 млн руб.

Порог подконтрольных банковских операций в РФ могут повысить до 1 млн руб.

"АвтоВАЗ" продлил простой ещё на неделю

"АвтоВАЗ" продлил простой ещё на неделю

В "Единой России" предложили создать особую экономическую зону в Донбассе

В "Единой России" предложили создать особую экономическую зону в Донбассе

Банк России снизил ключевую ставку до 11% годовых

Банк России снизил ключевую ставку до 11% годовых

Новак спрогнозировал снижение добычи нефти РФ в 2022 году до 480-500 млн т

Новак спрогнозировал снижение добычи нефти РФ в 2022 году до 480-500 млн т

Заявка на прокачку газа через Украину держится на минимальном уровне

Прожиточный минимум в РФ после индексации составит 13 919 рублей

Прожиточный минимум в РФ после индексации составит 13 919 рублей

Полиграфические краски для упаковки продуктов могут вывести из подакцизных товаров

В Минэкономразвития призвали ЦБ поддержать рыночное кредитование в России

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });