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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:17

Международные резервы РФ с 13 по 20 мая сократились на $2,3 млрд

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Международные резервы России на 20 мая составили $583,4 млрд, сообщил Банк России.

По состоянию на 13 мая они составляли $585,7 млрд. Таким образом, за неделю показатель уменьшился на $2,3 млрд.

Международные резервы представляют собой высоколиквидные финансовые активы, находящиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ. Они складываются из активов в иностранной валюте, монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР, special drawing rights), резервной позиции в МВФ и других резервных активов.

ЦБ РФ
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