Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:17

Великобритания временно введет налог на сверхприбыль нефтегазовых компаний

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Министр финансов Великобритании Риши Сунак объявил о решении ввести временный налог на сверхприбыль компаний, работающих в нефтегазовой сфере, передает Sky News.

По его информации, речь идет сборе в 25% на сверхприбыль. Министр пообещал, что от этой меры будут постепенно отказываться, когда цены на энергоресурсы "вернутся на исторически более нормальный уровень".

"Министр утверждает, что это позволит получить около 5 млрд фунтов стерлингов в течение ближайшего года", - отмечает Sky news.

Данная инициатива - часть обнародованного в четверг плана британского правительства, нацеленного на борьбу с последствиями быстрого роста стоимости жизни в Великобритании.

Великобритания
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Силуанов заверил, что РФ найдет способ рассчитаться со всеми держателями евробондов

Силуанов заверил, что РФ найдет способ рассчитаться со всеми держателями евробондов

Порог подконтрольных банковских операций в РФ могут повысить до 1 млн руб.

Порог подконтрольных банковских операций в РФ могут повысить до 1 млн руб.

"АвтоВАЗ" продлил простой ещё на неделю

"АвтоВАЗ" продлил простой ещё на неделю

В "Единой России" предложили создать особую экономическую зону в Донбассе

В "Единой России" предложили создать особую экономическую зону в Донбассе

Банк России снизил ключевую ставку до 11% годовых

Банк России снизил ключевую ставку до 11% годовых
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });