Великобритания временно введет налог на сверхприбыль нефтегазовых компаний

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Министр финансов Великобритании Риши Сунак объявил о решении ввести временный налог на сверхприбыль компаний, работающих в нефтегазовой сфере, передает Sky News.

По его информации, речь идет сборе в 25% на сверхприбыль. Министр пообещал, что от этой меры будут постепенно отказываться, когда цены на энергоресурсы "вернутся на исторически более нормальный уровень".

"Министр утверждает, что это позволит получить около 5 млрд фунтов стерлингов в течение ближайшего года", - отмечает Sky news.

Данная инициатива - часть обнародованного в четверг плана британского правительства, нацеленного на борьбу с последствиями быстрого роста стоимости жизни в Великобритании.