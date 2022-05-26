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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:17

SEC предложила изменить правила для названий инвестиционных фондов

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) предложила изменить правило о наименовании инвестиционных фондов (так называемое "Правило имен") с учетом современных реалий.

"Название фонда является важным маркетинговым инструментом и может оказать значительное влияние на решения инвесторов при выборе инвестиций, и "Правило имен" касается названий фондов, которые могут ввести инвесторов в заблуждение относительно инвестиций и рисков", - говорится в сообщении.

Действующее правило предусматривает, что инвестиционные компании, названия которых предполагают упор на определенный тип инвестиций, должны инвестировать не менее 80% стоимости своих активов в соответствующие инструменты. Это правило останется прежним, однако его действие, согласно анонсированным поправкам, будет распространяться на большее число фондов.

В частности, это касается фондов, в названиях которых есть такие слова как "рост", "стоимость" и "ESG". Также поправка ужесточит правила в том, что касается временных отклонений от целевых значений распределения активов, а также уточнит действие правила применительно к деривативам.

У граждан будет возможность прокомментировать предложенные поправки в течение 60 дней после публикации документа в федеральном реестре.

SEC США
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