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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:17

"Газпромбанк" предложил закрыть сведения о залогах

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Газпромбанк предлагает убрать из публичного доступа информацию о находящемся в залоге имуществе, заявил исполнительный вице-президент этой кредитной организации Сергей Богданов в четверг в ходе круглого стола "Законодательное обеспечение антисанкционных мер в сфере корпоративного регулирования".

Сейчас, по его словам, банки в соответствии с действующим законодательством "вынуждены размещать эти сведения в сети интернет", но им хотелось бы иметь возможность эти сведения закрывать, так как их размещение в открытом доступе "на сегодняшний день не в интересах ни банков, ни их клиентов". "Сами клиенты обращаются в банк с просьбами о закрытии такой информации", - добавил Богданов.

"Мы считаем, что здесь необходима доработка законодательства", - подчеркнул топ-менеджер.

Ранее на фоне антироссийских санкций из-за военной операции на Украине Банк России и правительство РФ разрешили банкам временно не раскрывать ряд сведений о себе, в частности, промежуточную и годовую бухгалтерскую отчетность, аудиторское заключение по ней.

Газпромбанк
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