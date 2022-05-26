"Башнефть" проведет годовое собрание акционеров в заочной форме 30 июня

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - "Башнефть", входящая в "Роснефть", проведет годовое собрание акционеров в заочной форме 30 июня.

Повестка будет стандартной: утверждение годовой бухгалтерской, одобрение дивидендов, избрание совета директоров, утверждение аудитора, говорится в сообщении эмитента.

"Башнефть" пока не сообщала о рекомендациях дивидендов по итогам 2021 года.

За 2020 год компания выплатила 2,979 млн рублей дивидендов - 0,1 рубля на каждую привилегированную акцию. На обыкновенные акции дивиденды не выплачивались.

Уставный капитал "Башнефти" составляет 177 634 501 рубль, он разделен на 147 846 489 обыкновенных акций номиналом 1 рубль (83,23% уставного капитала) и 29 788 012 привилегированных акций номиналом 1 рубль (16,77%).

Контрольный пакет акций (57,66% уставного капитала) принадлежит ПАО "НК "Роснефть", 4,41% - у ООО "Башнефть-Инвест" и 25,000001% - у Башкирии.