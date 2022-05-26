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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:34

На биржу в России вышла первая за пять лет туристическая компания

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Green Flow (ООО "Антерра") стала первой за последние пять лет туристической компанией, вышедшей на биржу - организация в апреле зарегистрировала на "СПБ бирже" дебютный выпуск облигаций серии БО-01 объемом 150 млн рублей.

Ему присвоен регистрационный номер 4-B04-01-00074-L.

Выпуск сроком обращения 2 года планируется разместить по открытой подписке. Номинал - 1000 рублей. Доходность - 15% годовых.

Предоставление обеспечения, а также возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента не предусмотрены.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", компания "Антерра" работает в гостиничной отрасли, бенефициар - Александр Тертычный.

Бренд Green Flow начал свою историю в 2017 году с открытия первого четырехзвездочного отеля в Сочи на курорте Роза Хутор. В 2022-2023 годах Green Flow планирует построить оздоровительно-термальный комплекс в Санкт-Петербурге, отель на Байкале и загородный эко-отель в Калужской области. Общий объем инвестиций в развитие сети превышает 500 млрд руб.

Полученные от размещения средства компания направит на постройку следующего объекта уровня 4 звезды на территории ОЭЗ "Байкальская Гавань" - Green Flow Baikal.

Антерра Green Flow СПБ биржа Байкальская гавань Байкал Александр Тертычный Сочи Петербург Калужская область
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