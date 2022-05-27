Доллар поднялся выше 67 рублей впервые с 12 мая

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Доллар США утром в пятницу на "Московской бирже" поднялся выше 67 руб. впервые с 12 мая. Евро чуть ранее преодолевал отметку 71 руб. впервые с 11 мая. Рубль стремительно дешевеет на фоне новых действий ЦБ РФ по ослаблению ранее принятых мер валютного контроля.

Курс доллара США составил 66,76 руб. в 10:40, что на 1,5 рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов. Чуть ранее доллар рос до 67,095 руб. При этом евро стоил 70,86 руб., подорожав на 2,86 рубля. Ранее евро повышался до 71,1925 руб. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 2,11 рубля - до 68,61 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль активно дешевеет к доллару и евро на фоне новых действий ЦБ РФ по ослаблению ранее принятых мер валютного контроля. Так, накануне вечером ЦБ РФ сообщил об увеличении сроков продажи валютной выручки экспортерами с 60 до 120 рабочих дней. Ранее срок продажи экспортерами валюты был увеличен с 3 до 60 рабочих дней, а в начале этой недели лимит обязательной продажи экспортерами валютной выручки был снижен с 80% до 50%.