"Нафтогаз" станет национальным оператором Украины на рынке нефтепродуктов

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Перед НАК "Нафтогаз Украины" поставлена задача стать так называемым национальным оператором на рынке нефтепродуктов, чтобы обеспечить справедливость цен на рынке, сообщил глава правления НАК Юрий Витренко.

"Идея не в том, что государство хочет монополизировать этот рынок. Но сейчас на рынке должен появиться мощный государственный игрок, к которому было бы полное доверие как со стороны государства, так и со стороны людей – с пониманием, что цены на этих заправках справедливы и честны", - сказал он журналистам.

По его словам, существует определенное недоверие к частным крупным сетям АЗС.

"Когда есть государственный игрок с существенной долей рынка – 15-20-30%, то есть не 100%, но и не 1%, тогда больше доверия, что у потребителей есть возможность покупать по справедливой конкурентной цене. Если сеть занимает 30% рынка, это уже дает реальную альтернативу людям. В свою очередь это будет принуждать частных операторов не задирать цены", - пояснил Витренко.

Он отметил, что появление государственного игрока позволяет сделать его ценовым лидером и отказаться от государственного регулирования цен.

"Нафтогаз" должен быть оператором национальной сети, чтобы не было вопроса высокой цены. Эту задачу поставил президент. Также мы можем быть для государства эффективным инструментом сотрудничества с крупнейшими в мире компаниями по ресурсу", - сказал глава правления НАК.

Витренко уточнил, что "Нафтогаз" еще не получил контроль над сетью АЗС Glusco. "Там есть некоторые нюансы, но надеюсь, что государство проявит определенную волю, и мы будем иметь контроль над АЗС", - сказал глава правления НАК.

В то же время он подчеркнул, что наличие АЗС в нынешних условиях не означает наличие нефтепродуктов.

Витренко добавил, что не сложно найти бензин и дизельное топливо за границей. "К примеру, здесь, в Давосе, я провел переговоры с ведущими компаниями, и у нас есть возможность прямо сейчас в европейские порты привезти очень большой объем топлива, чтобы покрыть все потребности украинского рынка. Для крупных компаний масштаб украинского рынка относительно невелик, они говорят: "Вопросов нет, все ваши потребности мы можем закрыть завтра", - сообщил глава правления "Нафтогаза".

По его словам, проблема заключается в том, что эти крупные компании могут поставить топливо в большие порты – Амстердам, Роттердам, Антверпен или порты Средиземноморья, тогда как топливо нужно на границе Украины или в портах Польши и Румынии с помощью в доставке из этих портов на Украину.

"Пока логистики в необходимых объемах нет. Следует договариваться с такими странами, как Польша, Румыния, Венгрия, Словакия, чтобы они нестандартным путем расширяли логистические возможности или даже иногда давали приоритет логистике нефтепродуктов для Украины. Это вопрос не только бизнеса или экономики, но и политики", - отметил Витренко.

По его мнению, роль "Нафтогаза" – решать коммерческие вопросы, которые сложнее решить частному бизнесу.

На вопрос о сети национального оператора он ответил, что речь идет как об АЗС, которые НАК полностью контролирует, так и о заправках "Укрнафты", в которой у "Нафтогаза" мажоритарная доля.

Премьер-министр Денис Шмыгаль 13 мая заявил о решении кабинета министров передать 172 заправки компании Glusco в управление государственной НАК "Нафтогаз Украины".

Тогда премьер сообщил о наличии решения суда, предусматривающего передачу соответствующего имущества государству.

Помимо этого, у 100%-й дочерней компании "Нафтогаза" – "Укргазвыдобування" – есть сеть из 21 АЗС U.GO в Харьковской области, тогда как "Укрнафте" (НАК владеет 50%+1 акция), принадлежит 537 АЗС.