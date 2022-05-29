Заявка на прокачку газа через Украину остается на одном уровне девятый день подряд

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - "Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", - 44,1 млн куб. м на 29 мая. Заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена, сообщил журналистам официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов.

Показатель в субботу был 43,96 млн куб. м

ОГТСУ объявил форс-мажор приема газа для транзита через ГИС станцию "Сохрановка", ссылаясь на то, что не может осуществлять оперативно-технологический контроль за компрессорной станцией "Новопсков".

"Газпром" считает, что не существует оснований для форс-мажора, как нет и препятствий для продолжения работы в прежнем режиме. "Украинские специалисты всё это время спокойно работали на ГИС "Сохрановка" и КС "Новопсков" и продолжают это делать, транзит через "Сохрановку" обеспечивался в полном объеме, никаких нареканий от контрагентов не было и нет", - отмечают в российской компании.