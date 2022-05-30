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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:14

Цена нефти Brent поднялась выше $120 за баррель

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Котировки нефти растут в понедельник, цена Brent поднялась выше $120 за баррель на ожиданиях смягчения карантинных ограничений в Китае.

Власти Шанхая объявили, что все производственные предприятия в городе смогут возобновить работу с июня, сообщает Bloomberg. В Пекине заявили, что распространение коронавируса в столице КНР взято под контроль.

Европейские страны продолжают обсуждать возможность введения эмбарго на поставки российской нефти в регион. В воскресенье согласовать очередной пакет санкций против России не удалось из-за отказа Венгрии поддержать это решение, и переговоры продолжатся на этой неделе. Источник Bloomberg в руководстве ЕС, однако, считает, что соглашение между европейскими странами по-прежнему возможно и может быть достигнуто в ближайшие дни.

К 8:15 по московскому времени июльские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,77 (0,64%), до $120,2 за баррель. В пятницу Brent подорожала на $2,03 (1,7%), до $119,43 за баррель.

Июльские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) на $1,03 (0,9%), до $116,10 за баррель. За предыдущую сессию контракт подорожал на $0,98 (0,9%), до $115,07 за баррель.

"Нефтяной рынок сжимается даже без новых европейских санкций в связи с началом автомобильного сезона в США, на который приходится пик спроса на нефть", - отмечает аналитик по сырьевому сектору Australia & New Zealand Banking Group Ltd. Дэниел Хайнс.

Brent WTI Китай Шанхай Евросоюз Венгрия США
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