Заявка на прокачку газа через Украину осталась на уровне предыдущих дней

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - "Оператор ГТС Украины" принял от "Газпрома" заявку на транзит газа на понедельник в объеме 44,6 млн кубометров, свидетельствуют данные украинской компании. В воскресенье этот показатель был 44,1 млн кубометров. Мощности заявлены только по одной из двух точек входа в ГТС Украины - газоизмерительной станции "Суджа". По коридору через ГИС "Сохрановка" заявка не принята.

ОГТСУ объявил форс-мажор приема газа для транзита через ГИС станцию "Сохрановка", ссылаясь на то, что не может осуществлять оперативно-технологический контроль за компрессорной станцией "Новопсков".

"Газпром" считает, что не существует оснований для форс-мажора, как нет и препятствий для продолжения работы в прежнем режиме. "Украинские специалисты всё это время спокойно работали на ГИС "Сохрановка" и КС "Новопсков" и продолжают это делать, транзит через "Сохрановку" обеспечивался в полном объеме, никаких нареканий от контрагентов не было и нет", - отмечают в российской компании.

Европейский рынок

Европейские покупатели газа оптимизируют его поставки на фоне нисходящего ценового тренда.

В большинстве контрактов с "Газпромом" действует индекс "на месяц вперед" (его значение для мая может быть выше $1100 за тысячу кубометров). На спотовом рынке цены снизились до уровня $926 по мере наступления летнего тепла и вследствие принятия политиками и рынком новой системы оплаты российского газа. Кроме того, поступающий в Европы СПГ продается с существенной скидкой к эталонному индексу континента - TTF. В результате покупатели ищут более дешевую альтернативу на рынке.

По мере снижения цен на рынке импорт СПГ в Европу в мае немного сокращается по отношению к уровню исторического рекорда апреля (тогда с терминалов СПГ в ГТС Европы было принято 10,651 млрд куб. м, или 355 млн куб. м в сутки). На последнюю отчетную дату (28 мая) уровень использования регазификационных мощностей терминалов Европы составляет 59%, что уже далеко от пика в 77%, пройденного в конце апреля.

Регион продолжает закачку газа в подземные хранилища. На данный момент резервы составляют 45,78%, рост за последние сутки - 0,4 процентных пункта, свидетельствуют данные ассоциации Gas Infrastructure Europe. Текущий уровень запасов в ПХГ Европы отстает от среднего за пять лет на 2,6 процентных пункта.

В этом году майская погода в Европе намного теплее (на четыре градуса), чем год назад, что увеличивает возможности закачки газа в хранилища. С начала мая скорость закачки газа в ПХГ на 33% превосходит средний показатель за последние пять лет (в апреле превышение было лишь на 12%). С этого года Европа ввела жесткое регулирование использования подземных хранилищ. К началу сезона отбора в 2022 году запасы должны быть не менее 80% от мощности ПХГ, в последующие - 90%.

Ситуация с выработкой электроэнергии из возобновляемых источников в Европе снова переломилась. Выработка ветроэнергетических установок в воскресенье обеспечила только 13% энергобаланса по ЕС (и это на фоне общего снижения потребления в выходные), при том, что в предыдущие дни прошлой недели показатель был в интервале от 15% до 24%, свидетельствуют данные ассоциации WindEurope. На наступившей неделе окончательно пройдут запоздавшие весенние холода, установится солнечная и маловетренная погода. Это приведет к сокращению выработки электроэнергии за счет возобновляемых источников и росту использования газа, а также увеличению потребления энергии на нужны кондиционирования.

Новая система оплаты

Президент РФ 31 марта подписал указ 172 "О специальном порядке исполнения иностранными покупателями обязательств перед российскими поставщиками природного газа". Согласно указу, оплата российского трубопроводного газа, поставляемого после 1 апреля 2022 года определенным в указе зарубежным контрагентам, должна осуществляться исключительно в рублях.

В уполномоченном финансовом институте - Газпромбанке - для иностранных покупателей открываются специальные рублевые и валютные счета типа "К". В отношении этих счетов не допускается приостановление операций, арест или списание средств в рамках исполнения обязательств иностранного покупателя, не связанных с оплатой по контракту на поставку природного газа. Иностранный покупатель платит за газ в валюте контракта, ГПБ продает ее на Московской бирже и переводит рубли "Газпрому". Именно в этот момент обязательство по оплате природного ресурса считается исполненным.

Если это условие не будет исполнено - поставки прекращаются. Запрещается дальнейшая отгрузка, если срок оплаты поставленного по контракту газа наступил, а иностранным покупателем оплата не произведена либо произведена в иностранной валюте, не в полном объеме, или не на счет в уполномоченном банке.

Польша, Болгария и Финляндия в связи с отказом принять новую систему расчетов уже утратили возможность получения российского газа.