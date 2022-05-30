Доля российского оборудования в пищепроме выросла до 44% в 2021 году

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Доля отечественного оборудования в российской пищевой и перерабатывающей промышленности с 2014 года к концу 2021 года выросла в 3,5 раза до 44%, сообщили в Московском госуниверситете пищевых производств (МГУПП).

Там это назвали результатом мер господдержки отрасли, которые включают поддержку приобретения российского оборудования переработчиками, субсидирование затрат на проведение НИОКР, льготные займы Фонда развития промышленности.

Дальнейшему росту показателя и импортозамещению будет способствовать создание на базе этого вуза Национального инжинирингового центра пищевых систем, считают в университете. В него войдет ситуационный центр, центр реверс-инжиниринга и R&D, центр верификации, валидации и сертификации.

Задачами ситуационного центра будут мониторинг, анализ, систематизация, экспертиза и консалтинговое сопровождение предприятий пищевой отрасли по вопросам обеспечения оборудованием, комплектующими и технологическими решениями. Данные, полученные от ситуационного центра, станут основой для работы центра реверс-инжиниринга и R&D, который будет заниматься исследованием готовых решений, разработкой или модернизацией технологической и конструкторской документации, разработкой инновационных коробочных решений, а также проектированием, моделированием и прототипированием деталей машин и механизмов.

Для внедрения и апробации полученных решений предусмотрен центр верификации, валидации и сертификации, который займется поверкой новых разработок на предмет соответствия требованиям к оборудованию для пищевой отрасли.

Как считают в МГУПП, Национальный инжиниринговый центр пищевых систем может стать полигоном для тестирования и апробации инженерных и технологических решений, которые создадут дополнительные возможности для развития отечественного пищевого машиностроения.