Акционерам "Ростелекома" рекомендовали дивиденды за 2021 год в 4,56 руб./акцию

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Совет директоров ПАО "Ростелеком" рекомендовал годовому собранию акционеров утвердить выплату дивидендов по итогам 2021 года в размере 4,56 рубля на каждую обыкновенную и привилегированную акции, говорится в сообщении компании.

Общая сумма выплат может составить 15,9 млрд рублей, или 50% чистой прибыли компании за 2021 год.

Совет директоров также предложил установить 20 июля 2022 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

В соответствии с дивидендной политикой на 2021-2023 годы "Ростелеком" должен платить не менее 5 рублей на акцию, при этом предусмотрено ежегодное увеличение выплаты как минимум на 5%. Одновременно с этим компания должна направлять на дивиденды не менее 50% от чистой прибыли.

По итогам 2020 года "Ростелеком" выплатил дивиденды в размере 5 рублей на каждую обыкновенную и привилегированную акции, суммарно - 17,5 млрд рублей (77% от свободного денежного потока за 2020 год).

В начале марта президент "Ростелекома" Михаил Осеевский не исключал, что на фоне сильных финансовых результатов за 2021 год менеджмент сочтет возможной выплату в размере 6 рублей на обыкновенную и привилегированную акцию.

Однако в середине мая он сказал "Интерфаксу", что менеджмент рекомендовал дивиденды в размере 4,56 рубля на акцию. Он отмечал, что на фоне сложившейся экономической ситуации менеджмент считает, что "это и так очень серьезная поддержка наших акционеров".

Годовое собрание акционеров "Ростелекома" состоится в заочной форме, дата окончания приема бюллетеней для голосования - 30 июня 2022 года. В собрании смогут принять участие акционеры, зарегистрированные в реестре по состоянию на 7 июня 2022 года.

Выручка "Ростелекома" по итогам 2021 года составила 580,1 млрд рублей (рост на 6%), чистая прибыль - 31,8 млрд рублей (рост на 26%). Свободный денежный поток составил 32,5 млрд рублей.

"Ростелеком" - крупнейший российский телеком-оператор. Росимущество владеет 38,2% обыкновенных акций "Ростелекома", 8,44% акций принадлежит ВТБ, еще 20,98% - у АО "Телеком Инвестиции" (в которой у ВТБ 43,91%, остальное - у партнеров банка по инвестициям в Tele2). Доля ВЭБ.РФ в "Ростелекоме" составляет 3,36%. Free float "Ростелекома" - 29,02%.