Нерезиденты в апреле снизили вложения в ОФЗ на 7 млрд рублей

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Нерезиденты в апреле 2022 года снизили вложения в ОФЗ на 7 млрд рублей, или на 0,3%, до 2,763 трлн рублей с 2,770 трлн рублей, следует из данных на сайте ЦБ РФ.

Объем инвестиций нерезидентов в ОФЗ на 1 мая 2022 года стал минимальным с 1 октября 2019 года, когда они составляли 2,617 трлн рублей.

Объем рынка ОФЗ в апреле стал больше на 8 млрд рублей, или на 0,1%, увеличившись до 15,623 трлн рублей с 15,615 трлн рублей.

Доля нерезидентов в ОФЗ на 1 мая 2022 года составила 17,7%, как и месяцем ранее. Это минимальный уровень с 1 декабря 2012 года (тогда их доля составляла 17,4% при объеме инвестиций 557 млрд рублей).

Абсолютный максимум долевого показателя был зафиксирован 1 марта 2020 года – 34,9%. Сейчас он вдвое меньше.

Как ожидается, в текущих условиях из-за ограничений на продажу ценных бумаг нерезидентами объем их вложений в ОФЗ существенно меняться не будет.