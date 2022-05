Эмитент евробондов "ПИКа" не получил от компании средства для выплаты купона

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - PIK Securities DAC, компания-эмитент долларовых еврооблигаций девелопера "ПИК" с погашением в 2026 году, не получила средства для выплаты купона по этому выпуску.

Согласно ее сообщению, 18 мая в связи с тем, что процентные платежи не были получены, компания-эмитент не смогла перевести средства в адрес платежного агента по евробондам, которым является лондонское подразделение The Bank of New York Mellon.

Компания также отмечает, что средства для выплаты купона не были получены ни от самого заемщика, ни от поручителей по евробондам.

Невыплата процентов является "потенциальным событием дефолта", PIK Securities продолжает поддерживать связь с заемщиком и поручителями относительно ситуации с выплатой купона, говорится в сообщении. В нем не объясняется, почему деньги на выплату купона не были перечислены.

Группа "ПИК" разместила 5-летние евробонды на $525 млн под 5,625% в ноябре прошлого года. Гарантами по выпуску выступают ООО "ПИК-Корпорация" и ПАО "ПИК - специализированный застройщик".

"ПИК" - крупнейшая российская девелоперская компания. Контролирующим акционером "ПИКа" является Сергей Гордеев. Акции компании торгуются на "Московской бирже".