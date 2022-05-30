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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:37

Эксперт оценил экспортный потенциал РФ по зерну в новом сезоне в 55 млн т

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Экспортный потенциал РФ по зерну в этом сельхозгоду (июль 2021-июнь 2022 гг.) составляет 49 млн тонн, но отгружено будет меньше. В новом сельхозгоду, который стартует с 1 июля, – 50-55 млн тонн, прогнозирует президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский.

"По всему зерну мы оценивали экспортный потенциал в этом сезоне в 49 млн тонн, но он однозначно не будет реализован", - заявил он журналистам в понедельник. Основная причина - неполная выборка экспортной квоты, в основном по кукурузе и ячменю. "По кукурузе половину объемов вывезли, а остальное не успеем. Поменьше недовывоз по ячменю, почти нет недовывоза по пшенице", - сказал он.

В итоге, по его оценке, в этом сельхозгоду реальный экспорт зерна составит 43-44 млн тонн.

На следующий сельхозгод экспорт прогнозируется в 50 млн тонн, но "спокойно сможем и 55 млн тонн - с учетом прилично пополнившихся переходящих запасов", отметил Злочевский. И это при условии, что сбор зерна составит 120-121 млн тонн, добавил он.

Квота на экспорт зерна в размере 11 млн тонн (в том числе 8 млн тонн пшеницы) действует в РФ с 15 февраля по 30 июня этого года.

По данным союза, с 1 июля 2021 года по 30 мая этого года РФ экспортировала 39,4 млн тонн зерновых, в том числе 34,4 млн тонн пшеницы.

Российский зерновой союз
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