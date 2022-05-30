Рубль на закрытии торгов понедельника немного растерял рост к бивалютной корзине

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Доллар США и евро смогли отыграть часть внутридневных потерь на "Московской бирже" в понедельник вечером; рубль, напротив, несколько растерял рост к бивалютной корзине на фоне фиксации прибыли после стремительного взлета в первой половине дня.

Курс доллара США составил 61,25 руб./$1 в 15:00 по Москве, что на 4,45 рубля ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 64,3 руб./EUR1, подешевев на 5,38 рубля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 4,9 рубля - до 63,2 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль несколько растерял темпы роста к доллару и евро на фоне фиксации прибыли, но все равно закрыл торги понедельника уверенным повышением в обеих парах. Поддержку котировкам оказывают продолжающийся переход импортеров российского газа на оплату в рубли, рост цен на нефть, а также сообщения, что европейские страны пока не смогли согласовать эмбарго на российскую нефть.

Европейские страны продолжают обсуждать возможность введения эмбарго на поставки российской нефти в регион. В воскресенье им не удалось согласовать очередной пакет санкций в отношении РФ из-за отказа Венгрии поддержать это решение, переговоры продолжатся на этой неделе.

Источник Bloomberg в руководстве ЕС, однако, считает, что соглашение между европейскими странами по-прежнему возможно и может быть достигнуто в ближайшие дни. Специальный двухдневный саммит ЕС, в повестку которого включены вопросы помощи Украине, обороны, энергетической и продовольственной безопасности ЕС, начался в понедельник в Брюсселе.

Глава Евросовета Шарль Мишель выразил в понедельник уверенность в том, что в ЕС смогут прийти к консенсусу по шестому пакету санкций против РФ, несмотря на текущие разногласия по данному вопросу. Он отметил, что это будет непросто из-за разногласий, однако в последние часы, по его словам, был достигнут прогресс по данному вопросу.

Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что не ожидает, что шестой пакет санкций против России будет согласован в ходе двухдневного саммита лидеров стран ЕС, который начался в Брюсселе, так как среди стран ЕС все еще нет единства по вопросу нефтяного эмбарго.

Ее слова подтвердил премьер Венгрии Виктор Орбан, заявив, что среди стран нет консенсуса по поводу эмбарго.

По сообщению BBC, постпреды стран ЕС провели в Брюсселе очередную встречу в понедельник утром, поскольку по итогам переговоров накануне вечером они так и не пришли к компромиссу по запрету на импорт российской нефти. Введению эмбарго препятствует Венгрия, она хочет от Брюсселя компенсации убытков, связанных с отказом от покупки нефти у России.

Объективных причин для дефолта РФ в нынешней ситуации нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Деньги есть, есть готовность их платить - будь то в рублях, или будь то по схеме, которая может быть более удобна для держателей бумаг", - ответил Песков журналистам на просьбу высказать мнение, согласятся ли западные держатели евробондов на новую схему оплаты, схожую с установленной Россией системой оплаты за газ, или предпочтут объявить дефолт по истечении льготного периода.

Песков отметил, что Минфин РФ будет осуществлять контакты по данному вопросу. "Все будет зависеть от этих контактов", - сказал он.

Система оплаты российского газа в рублях оказалась удобной для сторон, такой принцип можно было бы использовать и в расчетах с иностранными держателями еврооблигаций РФ, также сообщил Песков. "В целом практика, например, системы оплаты за газ показала свою удобность и для продавцов, и для покупателей в нынешних условиях. И почему бы не использовать ее, только в обратной последовательности", - прокомментировал Песков заявление министра финансов РФ Антона Силуанова о том, что Россия будет проводить расчеты с держателями российских еврооблигаций с помощью механизма, аналогичного схеме оплаты российского газа в рублях.

Силуанов на прошлой неделе заявил журналистам, что РФ после того, как американский Минфин отказался после 25 мая продлевать лицензию, разрешавшую транзакции по обслуживанию российского внешнего госдолга, планирует рассчитываться по внешнему долгу в рублях, однако сейчас обсуждается вариант, при котором у инвесторов будет возможность конвертировать эти рубли в другие валюты. В качестве иллюстрации он привел схему, по которой иностранные потребители оплачивают поставки российского газа в валюте контракта через специально открытые счета, затем валюта продается на "Мосбирже" и на счета "Газпрома" поступают рубли.

"Как это происходит, только в обратном случае, при расчете за газ в рублях, то есть они нам поставляют валюту, здесь она по поручению меняется на рубли, и, таким образом, происходят расчеты", - пояснил министр.

Торги в понедельник проходят при сниженной активности, так как биржи США закрыты (День памяти).

Комментарии аналитиков

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" главный аналитик Промсвязьбанка Егор Жильников, неожиданно резкий рост рубля, наблюдаемый в понедельник, может быть связан с оплатой иностранными компаниями газа в национальной валюте, что отражено на увеличившейся торговой активности парой "евро-рубль". "В первый час объемы торгов парой "евро-рубль" подскочили к максимумам (в течение дня) 2022 года - 385 млн евро, при этом спред между парой "евро-доллар" на FOREX и "Московской бирже" составил рекордные 5 центов (отметим, что на внешних рынках евро дорожал к доллару, тогда как на "Московской бирже" дешевел). На фоне этого, через кросс-валютный механизм, доллар последовал за ослаблением евро. Отметим, что в США сегодня выходной (День памяти), ввиду чего торги парой "доллар-рубль" с расчетами "сегодня" недоступны, что также оказывает усиленное давление на американскую валюту из-за сегментированности спроса на нее. Мы полагаем, что сегодняшний рост рубля скорее локальное явление, которое, по нашим оценкам, должно быть компенсировано в ближайшие дни", - отмечает Жильников.

"В понедельник, 30 мая, российский рубль резко укрепился. Подобные резкие колебания курса можно объяснить коррекцией к предыдущей волне снижения. Кроме того, инвесторы положительно для рубля оценивают отсутствие консенсуса в Евросоюзе по поводу эмбарго на поставки российской нефти. У рубля есть прочная опора в виде профицита бюджета: пока предложение валюты со стороны экспортеров будет значительно выше спроса на валюту со стороны импортеров, "россиянину" мало что угрожает. Это актуально даже при условии, что ранее ЦБ и Минфин сделали сразу несколько шагов в направлении смягчения рамок валютного контроля", - говорит старший трейдер УК "Альфа-Капитал" Владислав Силаев.

Нефть

Цены на нефть продолжают расти в понедельник на фоне ослабления антиковидных ограничений для бизнеса в Шанхае и Пекине, при этом котировки Brent достигли максимального значения за два месяца.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК в понедельник составляет $120,79 за баррель, что на 1,14% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $116,18 за баррель, что на 0,96% выше итогового значения предыдущей сессии.

Некоторые аналитики полагают, что цена Brent в ближайшее время может достичь отметки $124 за баррель.

Власти Шанхая объявили, что все производственные предприятия в городе смогут возобновить работу с июня, сообщает агентство Bloomberg. В Пекине в свою очередь заявили, что распространение коронавируса в столице КНР взято под контроль.

Курсы

На основе данных "Московской биржи" о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 до 15:30 по Москве, ЦБ РФ снизил официальный курс доллара на 31 мая на 3,3054 рубля, до 63,0975 руб./$1, и уменьшил курс евро на 4,7183 рубля, до 69,4353 руб./EUR1.

Торги долларовыми контрактами расчетами "сегодня" не проводились на "Московской биржи" в понедельник из-за выходного дня в США. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК опустился на 3,4951 рубля и составил 62,9432 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 977,08, которые полностью пришлись на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" уменьшился в понедельник относительно пятницы на 4,7667 рубля, до 65,3234 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" снизился на 4,7508 рубля, до 64,6113 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR2 млрд 547,849 млн, из которых EUR306,418 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR2 млрд 241,431 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов преимущественно опустились в понедельник относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate "овернайт" снизилась на 6 базисных пунктов (б.п.) - до 11,03% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок уменьшилась на 11 б.п. - до 11,05% годовых. Ставка на срок 1 месяц осталась на прежнем уровне - 11,3% годовых, ставка на срок 3 месяца опустилась на 15 б.п. - до 11,26% годовых, ставка на срок 6 месяцев отступила на 23 б.п. - также до 11,26% годовых.