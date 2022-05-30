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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:37

Портфель зарубежных заказов "Атомэнергопрома" на 10 лет оценили в $139,9 млрд

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Портфель зарубежных заказов АО "Атомэнергопром" на десятилетний период по итогам 2021 года оценивается в $139,9 млрд против $138,3 млрд годом ранее, следует из отчета компании.

Оценка на весь жизненный цикл составляет $205,4 млрд.

Портфель заказов включает в себя 35 энергоблоков в 12 странах.

Выручка от зарубежных заказов в 2021 г. выросла на 19,7%, до $8,98 млрд.

В планах компании на 2022 г., в частности, пуск второго энергоблока Белорусской АЭС, а также продолжение взаимодействия с заказчиками в согласовании лицензионной документации в рамках проектов АЭС в Венгрии, Египте и Китае, говорится в отчете.

"Атомэнергопром" входит в госкорпорацию "Росатом". Компания не ведет производственной деятельности, а консолидирует гражданские активы атомной отрасли.

Атомэнергопром
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