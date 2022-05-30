Топ-менеджеры "Интерроса" и выходцы из группы ВТБ номинированы в СД Росбанка

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Представители "Интерроса" и бывшие топ-менеджеры из группы ВТБ номинированы в совет директоров Росбанка, свидетельствуют материалы кредитной организации.

Росбанк до мая этого года принадлежал французской Societe Generale, однако после решения группы уйти из России сменил собственника. Им стала компания "Интеррос" бизнесмена Владимира Потанина, которая и основала банк в 1998 году. "Интеррос" оставался основным акционером Росбанка до 2008 года, затем контроль перешел к SocGen, еще 10% акций принадлежало ВТБ, который продал их французской группе в 2013 году.

Годовое собрание Росбанка в форме заочного голосования пройдет 29 июня. Как следует из материалов банка, после смены акционера его совет директоров обновится почти полностью: из прежнего состава, в который входили топ-менеджеры Societe Generale, свое место в совете сохранит только глава Росбанка Илья Поляков.

В совет директоров помимо Полякова номинированы гендиректор "Интерроса" Сергей Батехин, его первый заместитель Ольга Зиновьева, старший вице-президент - финансовый директор "Норникеля" Сергей Малышев, гендиректор Центра корпоративных решений Нелли Мещерякова, член совета директоров "Московской биржи" Олег Вьюгин, а также три выходца из группы ВТБ. В частности, в списке указаны бывший предправления Почта банка, советник главы ВТБ Дмитрий Руденко, глава страховой компании СК "Тюмень-Полис" Георгий Горшков (занимал руководящие должности в ВТБ 24 и Почта банке), а также бывший зампред правления ВТБ 24 Михаил Кожокин.

Совет директоров Росбанка при подготовке к собранию акционеров также рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2021 год.