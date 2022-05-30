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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:44

"Мегафон" решил не публиковать финансовую отчетность за I квартал 2022 г.

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - ПАО "Мегафон" решило не публиковать финансовую отчетность за I квартал 2022 года, говорится в сообщении компании.

"ПАО "МегаФон" принято решение отказаться от раскрытия промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной за отчетный период, состоящий из 3 месяцев 2022 года", - говорится в сообщении.

По итогам I квартала 2021 года выручка "Мегафона" составила 81,1 млрд рублей, увеличившись на 2% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. В том числе сервисная выручка "Мегафона" выросла на 0,9% – до 74,1 млрд рублей.

Показатель OIBDA в I квартале 2021 года вырос на 0,3% - до 36,1 млрд рублей. Рентабельность OIBDA снизилась на 0,8 п.п. - до 44,5%. Чистая прибыль выросла на 46,1% - до 7,6 млрд рублей.

"Мегафон" – один из крупнейших в России телеком-операторов. Компания на 100% принадлежит структурам USM Алишера Усманова – 50% у ООО "АФ Телеком Холдинг", еще 50% у ООО "ЮэСэМ Телеком".

Мегафон
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