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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:23

"Россети" не планируют выплачивать дивиденды за 2021 год

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Совет директоров ПАО "Россети" рекомендовал не выплачивать дивиденды за прошлый год на фоне отсутствия чистой прибыли, сообщается в материалах компании.

Заседание совета директоров по этому вопросу прошло 24 мая, компания не сообщала о его итогах.

Чистый убыток ПАО "Россети" по РСБУ в прошлом году составил 38,3 млрд руб. после прибыли в размере 29,6 млрд руб. годом ранее. Как отмечается в материалах к годовому собранию, такой убыток был получен, в основном, из-за переоценки акций "дочек". Отчетность по МСФО по итогам 2021 года компания не раскрывала.

Годовое собрание акционеров компании пройдет 30 июня в заочном формате, реестр для участия в нем закроется 5 июня.

По итогам 2020 года компания направила на дивиденды 5 млрд руб., размер выплат составил 0,0588 руб. на "преф" и 0,0245 руб. - на обыкновенную акцию.

ПАО "Россети" - крупнейшая электросетевая компания России, объединяющая в своей структуре магистральный электросетевой комплекс, межрегиональные и региональные распределительные электросетевые компании. Основным акционером "Россетей" является государство в лице Росимущества с долей 88,04%.

Россети
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