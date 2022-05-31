Приход инвестора Пельца в совет директоров Unilever вызвал рост котировок на 5,7%

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU -Владелец инвестфонда TrianFund Management Нельсон Пельц войдет в состав совета директоров британо-нидерландской компании Unilever, говорится в сообщении одного из ведущих мировых поставщиков товаров повседневного спроса.

Trian владеет около 1,5% акций Unilever.

Пельц станет директором компании и членом комитета по компенсациям 20 июля.

"Мы надеемся, что Пельц сможет подстегнуть позитивные изменения в корпоративной культуре, практике вознаграждений и организационной структуре компании, как он сделал это в Procter & Gamble, - отмечают аналитики RBC. - А если нет, то как минимум присутствие инвестора-активиста сможет стать объединяющим фактором для других акционеров Unilever и сделать компанию более заметной в медиапространстве, что обеспечит большую прозрачность проводимым изменениям".

Акции Unilever дорожают на 5,7% в ходе торгов в Лондоне. С начала года капитализация компании снизилась на 6,4%, до 88,4 млрд фунтов, тогда как британский индекс FTSE 100 за это время прибавил 3,1%.

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