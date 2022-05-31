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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:41

Подсанкционные компании РФ могут получить право не избирать совет директоров

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Компании, подпавшие под санкции, получат право временно не избирать совет директоров, сообщил председатель правительства РФ Михаил Мишустин во вторник на заседании президиума правкомиссии по повышению устойчивости экономики в условиях санкций.

"Предлагается разрешить компаниям, подпавшим под санкции, временно не избирать совет директоров. Сейчас это особенно актуально для публичных акционерных обществ, где такого рода [орган управления - ИФ] является обязательным", - сказал он.

По его словам, в текущих реалиях выполнение данного требования может быть затруднительным.

"Также планируем в некоторых случаях позволить сохранять полномочия советов директоров без переизбрания. Например, когда его количественный состав стал менее установленного законом минимума", - сказал Мишустин.

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Правительство РФ Михаил Мишустин
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