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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:41

Срок владения эмитентами своими акциями, выкупленными по buyback, увеличат с года до двух

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Правительство РФ предложило скорректировать временный порядок выкупа компаниями собственных акций, увеличив срок владения ими с одного года до двух лет, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во вторник на заседании президиума правкомиссии по повышению устойчивости экономики в условиях санкций.

"Важно обеспечить устойчивость публичных компаний, что во многом зависит и от положения дел на фондовых рынках. Пока здесь сохраняется высокая волатильность, котировки ценных бумаг подвержены колебаниям, за которыми нет объективных экономических факторов, а текущие низкие значения не отражают истинной цены российских активов", - отметил он.

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"В такой ситуации был введен временный порядок выкупа собственных акций на бирже. Он действует до конца августа - дает компаниям возможность держать свои акции не более одного года. Теперь мы предлагаем увеличить этот срок до двух лет, в течение которого ожидается окончательная стабилизация биржевых цен", - сообщил Мишустин.

"Такое решение позволит компаниям увеличить горизонт планирования. Они смогут более активно применять данный механизм", - заявил премьер-министр.

С марта до конца августа 2022 года действует упрощенный механизм приобретения публичными компаниями собственных акций (buyback) на бирже в целях поддержания их капитализации. На этот период эмитентам разрешено не устанавливать цену приобретения акций в своих программах выкупа, то есть они могут покупать свои акции на бирже по рыночной цене. Однако выкупленные акции компания должна была реализовать не позднее чем через год (а по новым правилам будет не менее чем через два года), либо уменьшить свой уставный капитал путем погашения этих ценных бумаг.

Михаил Мишустин
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