Опрос показал, что спрос в апреле продолжил сжиматься во всех отраслях экономики РФ

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Спрос в апреле продолжал сжиматься во всех отраслях российской экономики, однако ожидания предприятий улучшились, свидетельствует опрос, проведенный ЦБ РФ.

Во вторник Банк России впервые опубликовал итоги опроса предприятий в части оценки бизнес-климата, производства и спроса - до сих пор открытыми были лишь данные опросов о ценовых ожиданиях бизнеса.

Наиболее интенсивный процесс сжатия спроса наблюдается в торговле (особенно - в торговле автотранспортными средствами) после исчерпания действия эффекта ажиотажного спроса, а расширение спроса отмечается только в сельском хозяйстве, говорится в комментарии ЦБ. "Сжатие спроса усилилось, уровень оценок изменения спроса сопоставим с июнем 2020 года. Ситуация в сфере производства характеризуется менее негативно, чем месяцем ранее, на фоне адаптации бизнеса к работе в условиях санкционного давления", - отмечает Банк России.

В то же время ожидания предприятий по будущей динамике спроса спустя два месяца вновь вернулись в положительную область. "Ожидания предприятий по производству и спросу улучшаются. Компании ожидают восстановления экономической активности, идет процесс выстраивания новых производственных и логистических цепочек", - сказано в комментарии.

В результате индикатор бизнес-климата (ИБК) Центробанка в апреле вырос до минус 5 пунктов с минус 6,2 месяцем ранее. Повышение индикатора фиксируется второй месяц подряд.

На фоне сжатия спроса и некоторого ослабления проблем, связанных с перебоями в поставках сырья и комплектующих, замедлилось сокращение уровня запасов готовой продукции, характерное для февраля - марта, пишет ЦБ.

Ценовые ожидания предприятий снижаются второй месяц подряд после февральского обновления максимумов за всю историю наблюдений. Значимыми факторами снижения ценовых ожиданий стали сокращение спроса, замедление роста издержек и укрепление рубля, отмечено в комментарии.