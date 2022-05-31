Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:41

Опрос показал, что спрос в апреле продолжил сжиматься во всех отраслях экономики РФ

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Спрос в апреле продолжал сжиматься во всех отраслях российской экономики, однако ожидания предприятий улучшились, свидетельствует опрос, проведенный ЦБ РФ.

Во вторник Банк России впервые опубликовал итоги опроса предприятий в части оценки бизнес-климата, производства и спроса - до сих пор открытыми были лишь данные опросов о ценовых ожиданиях бизнеса.

Наиболее интенсивный процесс сжатия спроса наблюдается в торговле (особенно - в торговле автотранспортными средствами) после исчерпания действия эффекта ажиотажного спроса, а расширение спроса отмечается только в сельском хозяйстве, говорится в комментарии ЦБ. "Сжатие спроса усилилось, уровень оценок изменения спроса сопоставим с июнем 2020 года. Ситуация в сфере производства характеризуется менее негативно, чем месяцем ранее, на фоне адаптации бизнеса к работе в условиях санкционного давления", - отмечает Банк России.

В то же время ожидания предприятий по будущей динамике спроса спустя два месяца вновь вернулись в положительную область. "Ожидания предприятий по производству и спросу улучшаются. Компании ожидают восстановления экономической активности, идет процесс выстраивания новых производственных и логистических цепочек", - сказано в комментарии.

В результате индикатор бизнес-климата (ИБК) Центробанка в апреле вырос до минус 5 пунктов с минус 6,2 месяцем ранее. Повышение индикатора фиксируется второй месяц подряд.

На фоне сжатия спроса и некоторого ослабления проблем, связанных с перебоями в поставках сырья и комплектующих, замедлилось сокращение уровня запасов готовой продукции, характерное для февраля - марта, пишет ЦБ.

Ценовые ожидания предприятий снижаются второй месяц подряд после февральского обновления максимумов за всю историю наблюдений. Значимыми факторами снижения ценовых ожиданий стали сокращение спроса, замедление роста издержек и укрепление рубля, отмечено в комментарии.

ЦБ РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Квоты на вывоз из России азотных удобрений продлены до конца 2022 года

Квоты на вывоз из России азотных удобрений продлены до конца 2022 года

Банк России до сентября не планирует ослаблять ограничения на покупку валюты

Акционеры "ЛУКОЙЛа" утвердили Вадима Воробьева на пост президента компании

Акционеры "ЛУКОЙЛа" утвердили Вадима Воробьева на пост президента компании

В ЦБ подтвердили возможность введения отрицательных ставок по валютным вкладам юрлиц

СМИ узнали о поэтапном вступлении в силу запрета ЕС на импорт нефти РФ

СМИ узнали о поэтапном вступлении в силу запрета ЕС на импорт нефти РФ

Мир тратит на энергию все больше, нефтяная отрасль нацелена на рост инвестиций в 2022г. Обзор

Мир тратит на энергию все больше, нефтяная отрасль нацелена на рост инвестиций в 2022г. Обзор

Подсанкционные компании РФ могут получить право не избирать совет директоров

"Яндекс.Еда" и Delivery Club опровергли новые утечки данных

"Яндекс.Еда" и Delivery Club опровергли новые утечки данных
Военная операция на Украине

Лаврова ждут в Турции 8 июня для обсуждения перевозок украинского зерна

Лаврова ждут в Турции 8 июня для обсуждения перевозок украинского зерна

Home Credit сократила долю в ХКФ банке до контрольной

Home Credit сократила долю в ХКФ банке до контрольной
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });