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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:06

Тинькофф банк с 6 июня повысит комиссии по SWIFT-переводам

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Тинькофф банк с 6 июня планирует повысить комиссии по SWIFT-переводам, говорится в сообщении банка в официальном Telegram-канале.

Ранее, анонсируя эти изменения, кредитная организация отмечала, что переводы по SWIFT становятся сложнее, требуют множества новых процедур от банка.

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С 6 июня комиссия Тинькофф банка составит 1% от суммы SWIFT-перевода (минимум - $30 или 30 фунтов стерлингов, максимум - $200 или 200 фунтов). Сейчас эта комиссия составляет $15 или 10 фунтов. С подпиской Tinkoff Premium или Tinkoff Private сейчас переводы бесплатны, с 6 июня банк введет комиссию в 0,5% от перевода (минимум - $15 или 15 фунтов, максимум - $100 или 100 фунтов).

Тинькофф банк в начале мая приостановил переводы по системе SWIFT в евро из-за увеличения сроков их прохождения.

Сейчас, по сути, основным способом перевода средств является система SWIFT. Хотя Тинькофф банк и отмечает, что перевести деньги из другой страны в российский банк можно двумя способами - через SWIFT и с карты на карту, последний способ работает только из Белоруссии с карты платежной системы "Белкарт" и из Армении с карты платежной системы "АрКа". SWIFT-переводы можно было осуществлять в долларах, евро и фунтах стерлингов.

Тинькофф банк
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